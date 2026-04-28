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भीषण गर्मी का अलर्ट! सरकार ने दी काम के समय में बदलाव की सलाह; क्‍या करेंगे राज्‍य?

Work Timing in Heatwave: दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा में रात के तापमान भी असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं. मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि जून तक पूर्वी, मध्‍य और उत्तर-पश्‍च‍िम भारत के कुछ ह‍िस्‍सों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव के दिन रह सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:17 AM IST
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Heatwave Alert: देश में इस बार भीषण गर्मी ने जल्दी और तेजी से दस्तक दे दी है. कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है. केंद्र सरकार की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम एडवाइजरी जारी की गई है. केंद्र की तरफ से खासतौर पर आउटडोर वर्कर्स और फैक्ट्री मजदूरों को लू से बचाने के लिए वर्क‍िंग ऑवर (work timings) में बदलाव करने की सलाह दी गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से कई राज्यों में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया है.

ज‍िन राज्‍यों में भारी हीटवेव का अलर्ट जारी क‍िया गया है उनमें उत्‍तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल हैं. दिल्ली में इस साल का सबसे ज्‍यादा तापमान 42.8 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से काफी ज्यादा है. दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा में रात के तापमान भी असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं. मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि जून तक पूर्वी, मध्‍य और उत्तर-पश्‍च‍िम भारत के कुछ ह‍िस्‍सों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव के दिन रह सकते हैं.

सरकार ने क्या सलाह दी?

लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री और हेल्‍थ म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी एडवाइजरी में राज्यों से कहा गया है कि वे पीक हीट (दिन के सबसे गर्म समय) में काम कराने से बचें. इसके लिए काम के समय को सुबह जल्दी या शाम को देर से शिफ्ट करने पर विचार करें. उदाहरण के लिए सुबह के ठंडे समय में काम शुरू करें. दोपहर के सबसे तेज गर्मी वाले घंटों में कर्मचार‍ियों से काम नहीं कराएं या फ‍िर ब्रेक दे दें.

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मजदूरों की ह‍िफाजत के ल‍िए जरूरी कदम

  • केंद्र की तरफ से एम्‍पलॉयर्स को सलाह दी गई है क‍ि वे मजदूरों को बार-बार आराम दें.

  • साफ और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध कराएं.

  • काम की जगह पर शेड (shade) या अच्छी हवादार व्यवस्था करें.

  • हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से बचाव के उपाय करें.

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स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी जरूरी

एडवाइजरी में राज्‍यों से कहा गया कि वे हेल्‍थ सेंटर को तैयार रखें. गर्मी से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने पर तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए जरूरी दवाइयां, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और लोगों को जागरूक करने के प्रोग्राम चलाएं.

सरकार का मकसद

सरकार का मकसद है क‍ि इस बार गर्मी के मौसम में लोगों की जान बचाई जाए और हेल्‍थ र‍िस्‍क को कम किया जाए. काम के फ्लैक्‍सीबल ऑवर और सेफ्टी प्रोटोकॉल को मजबूत करके हीटवेव के दौरान होने वाली मौत और बीमारियों को रोका जा सके. कई राज्य पहले से ही स्कूल के समय में बदलाव कर चुके हैं और सुबह जल्दी क्लासेस लगवा रहे हैं. अब मजदूरों और इंडस्‍ट्र‍ियल सेक्‍टर के लिए भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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