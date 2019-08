'पानी-पानी' हुई मुंबई, दर्जनों ट्रेन कैंसिल, घर से निकलने से पहले स्टेटस जान लें

नई दिल्ली: लगातार बारिश की वजह से मुंबई का हाल बेहाल है. सड़कें डूब चुकी हैं. नाले ऊफान पर हैं. निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है. कुल मिलाकर महानगर के लोग बारिश से अब बुरी तरह परेशान हो चुके हैं. लेकिन, इंद्रदेव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बारिश की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरे प्रदेश में दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश की वजह से कृष्णा, वारणा, मोरणा, येरला सभी नदियों में बाढ़ आ गई है. ऐसे में रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल कर दिया या टर्मिनेट किया गया है.

Train no 12996 Udaipur City - Bandra Terminus Express of 03/08/19 has been short terminated at Surat station & will be reversed as Train no 12995 from Surat at 20.38 hrs today i.e. 04/08/19 #WRUpdates @drmbct — Western Railway (@WesternRly) August 4, 2019

उदयपुर सिटी-बांद्रा टर्मिनिस एक्सप्रेस को सूरत से ही टर्मिनेट कर दिया गया है.

Details of trains cancelled/ short terminated/ rescheduled. pic.twitter.com/Ba72wGDSW4 — Western Railway (@WesternRly) August 4, 2019

Train no 19116 Bhuj - Dadar Express of 03/08/19 has been short terminated at Navsari station & will be reversed as Train no 19115 from Navsari at 18.50 hrs today i.e. 04/08/19 #WRUpdates @drmbct — Western Railway (@WesternRly) August 4, 2019

ट्रेन संख्या 19116 भुज-दादर एक्सप्रेस नवसारी स्टेशन पर टर्मिनेट कर दिया गया है.

Train no 12934 Ahmedabad - Mumbai Central Karnavati Express of 04/08/19 has been short terminated at Vapi station & will be reversed as Train no 12933 from Vapi at 16.15 hrs today i.e. 04/08/19 #WRUpdates @drmbct — Western Railway (@WesternRly) August 4, 2019

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल क्रांतिवति एक्सप्रेस को वापी स्टेशन पर टर्मिनेट कर दिया गया है.

Passengers can contact help desks or dial the helpline numbers for information on running/ cancellation/ rescheduling of trains pic.twitter.com/MZvyDqLi7V — Western Railway (@WesternRly) August 4, 2019

इन सबके अलावा देश भर में रेलवे के अलग-अलग जोनों में मरम्मत के काम करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए हैं. ऐसे में ट्रेनों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कई गाड़ियों को रद्द किया गया है. रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTS) पर रद्द की गई रेलगाड़ियों की सूची जारी की गई है.

इसके अलावा मुंबई से सटे ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में हो रही तेज बारिश के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ठाणे पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

1. ठाणे नियंत्रण कक्ष 022-25443636/ 25442828

2. भिवंडी नियंत्रण कक्ष 02522 253700 / 254100

3. कल्याण नियंत्रण कक्ष 0251 2313427/2315446

4. उल्हासनगर नियंत्रण कक्ष 0251 2705151/2700101.