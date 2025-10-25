Advertisement
Henley passport index 2025: सबसे ज्यादा ताकतवर है इस देश का पासपोर्ट, जानिए लिस्ट में किस स्थान पर है भारत?

20 पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत के बाद पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की लिस्ट से बाहर हो गया है. 2014 में नंबर 1 पर रहने वाला ये पासपोर्ट अब मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर आ गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:19 PM IST
Henley Passport Index 2025 : साल 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट बन गया है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, साल 2024 में भी सबसे मजबूत पासपोर्ट  सिंगापुर का ही था. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. 20 पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत के बाद पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की लिस्ट से बाहर हो गया है. 2014 में नंबर 1 पर रहने वाला ये पासपोर्ट अब मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर आ गया है. 

दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है, जहां के नागरिकों को 190 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा उपलब्ध है. कभी दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट रहा जापान 2025 में तीसरे स्थान पर आ गया है. 

85वें स्थान पर है भारत 

सिंगापुर के पासपोर्ट पर दुनिया भर के 227 देशों में से 193 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की उपलब्ध है. भारत 2025 में 80वें स्थान से गिरकर 85वें स्थान पर आ गया है. भारतीय नागरिक थाईलैंड, इंडोनेशिया, भूटान और मॉरीशस सहित 57 देशों की वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल पर यात्रा कर सकते हैं. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चीन ने इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है. पिछले एक दशक में ये 2015 में 94वें स्थान से 2025 में 64वें स्थान पर पहुंच गया है.

अमेरिकी पासपोर्ट की ताकत घटी

अमेरिकी पासपोर्ट अब 10वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गया है। इसकी वजह कई बदलाव हैं. अप्रैल में ब्राजील ने अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा की सर्विस बंद कर दी है. चीन ने भी अमेरिकी पासपोर्ट को अपनी वीजा फ्री लिस्ट से हटा दिया. हाल ही में सोमालिया ने ई-वीजा लागू किया और वियतनाम ने अपनी नई वीजा फ्री लिस्ट से अमेरिका को बाहर कर दिया है. इन सभी बदलावों की वजह से अमेरिकी पासपोर्ट अब पहली बार टॉप 10 में नहीं है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Henley Passport Index 2025

