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FD पर 8.50% का बंपर इंटरेस्ट...SBI, HDFC, PNG को पछाड़ रहा है ये छोटा बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा रिटर्न

Highest FD Interest Rate: SBI, PNB, HDFC जैसे बड़े बैंकों के बजाए छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) एफडी पर आकर्षक ब्याज दर दे रहे हैं. खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये बैंक 8.50 फीसदी तक का इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 06, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:53 PM IST
FD पर 8.50% का बंपर इंटरेस्ट...SBI, HDFC, PNG को पछाड़ रहा है ये छोटा बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा रिटर्न
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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