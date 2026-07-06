/FD पर 8.50% का बंपर इंटरेस्ट...SBI, HDFC, PNG को पछाड़ रहा है ये छोटा बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा रिटर्न

Best FD Plan: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेश का सबसे लोकप्रिय और सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है. शेयर बाजार, SIP, म्यूचुअल फंड के बजाए अभी भी अधिकांश लोग एफडी को सबसे पॉपुलर निवेश का जरिया मानते हैं. हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले कम रिटर्न को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें भी रहती हैं. कम ब्याज दर की वजह से बैंक एफडी का क्रेज कम हो रहा है. लोग ज्यादा रिटर्न के लिए रिस्क लेकर शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं. हालांकि अभी भी कई बैंक ऐसे हैं, जो एफडी पर 8.50 फीसदी तक का ब्याज दे रहे हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कई बैंक ऐसे हैं, जो FD पर अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. SBI, PNB, HDFC जैसे बड़े बैंकों के बजाए छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) एफडी पर आकर्षक ब्याज दर दे रहे हैं. खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये बैंक 8.50 फीसदी तक का इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं.
इन बैंकों ने एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दर
स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर रिटर्न देने के मामले में बड़े बैंकों से आगे हैं. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana Small Finance Bank), उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक(Ujjivan Small Finance Bank), यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक(Unity Small Finance Bank), सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक(Suryoday Small Finance Bank) और ESAF स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 8 से 8.50 फीसदी का ब्याज ऑफर कर रहे हैं.
FD पर सबसे ज्यादा ब्याज कौन का बैंक दे रहा है
बैंकों की वेबसाइट पर ब्याज दरों की लिस्ट जारी की जाती है. Jana Small Finance Bank वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर 8.30 फीसदी और तीन से पांच साल तक की एफडी पर 8 फीसदी ब्याज ऑफर करता है.
Ujjivan Small Finance बैंक 2 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.30 फीसदी का ब्याज ऑफर करता है.
Unity Small Finance Bank 501 दिन की जमा पर 8.30 फीसदी ब्याज दे रहा है.
Suryoday Small Finance Bank 30 महीने की एफडी पर 8.25 फीसदी का ब्याज दे रहा है.
वहीं Shivalik Small Finance Bank एफडी पर ब्याज देने में सबसे आगे हैं. ये एफडी पर सबसे ज्यादा 8.50 फीसदी तक ब्याज दे रहा है. 23 महीने 1 दिन से 27 महीने की एफडी पर यह बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 फीसदी तक का ब्याज देता है.
बैंकों पर भारी पड़ रहे स्मॉल फाइनेंस बैंक
सरकारी बैंकों में एफडी पर ब्याज इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों के मुकाबले काफी कम है. PNB बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 444 दिन की एफडी पर 7.10 फीसदी का ब्याज ऑफर करता है. इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा 555 दिन की अवधि पर 7.25 फीसदी तक ब्याज दे रहा है. प्राइवेट बैंक की बात करें तो YES बैंक , IDFC FIRST बैंक ब्याज देने में सबसे आगे हैं. यस बैंक का अधिकतम ब्याज 7.75 फीसदी ब्याज है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 7.60 फीसदी है, HDFC 7 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है. यानी एफडी पर ब्याज देने के मामले में छोटे फाइनेंस बैंक बड़े बैंकों पर भारी पड़ रहे हैं. हालांकि निवेश के लिए सिर्फ रिटर्न नहीं सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है.