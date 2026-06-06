Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सरकार ने 2 फीसदी डीए हाइक का क‍िया ऐलान, 1 तारीख से इन कर्मचार‍ियों को भी म‍िलेगी राहत

सरकार ने 2 फीसदी डीए हाइक का क‍िया ऐलान, 1 तारीख से इन कर्मचार‍ियों को भी म‍िलेगी राहत

7th Pay Commission: असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ने को लेकर जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया क‍ि कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाकर 60 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:09 PM IST
सरकार ने 2 फीसदी डीए हाइक का क‍िया ऐलान, 1 तारीख से इन कर्मचार‍ियों को भी म‍िलेगी राहत
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकार ने 2 फीसदी DA हाइक का क‍िया ऐलान,1 तारीख से इन कर्मचार‍ियों को भी म‍िलेगी राहत
DA hike5 min ago
2
Team India12 min ago
3
Police Arrest Without Warrant12 min ago
4
letter m sign on palm20 min ago
5
TMC20 min ago