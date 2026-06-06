Assam Cabinet Decision: असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने खुशियों का बड़ा पिटारा खोल दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नए फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत पर पहुंच गया है. इस ऐलान के बाद असम के लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवार में जश्न का माहौल है. डीए हाइक के बाद कर्मचारियों की सैलरी बड़ा उछाल देखने के लिए मिल रहा है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को इस बड़े फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए लगातार कदम उठा रही है. महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए को बढ़ाकर 60% करने का फैसला ऐतिहासिक है. सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ेगा. लेकिन इससे लाखों परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा.
इस फैसले के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को ही बढ़ी हुई रकम का फायदा मिलने लगेगा. बढ़े हुए डीए के साथ जब अगले महीने की सैलरी बैंक अकाउंट में आएगी तो वह पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होगी. एक्सपर्ट का मानना है कि इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों की खरीदने की कैपिसिटी बढ़ेगी, बल्कि राज्य के स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिलेगी. असम सरकार का यह फैसला आने वाले समय में बाकी राज्यों के लिए बड़ा उदाहरण बन सकता है.
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार है. सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए की जाएगी. यदि सब कुछ ठीक रहा तो सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है. आपको बता दें सरकार की तरफ से पिछली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान के लिए डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए इसमें 3 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर चढ़कर 3.48% पर पहुंच गई. वहीं खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 4.20% पर है. दूध, सब्जी और अन्य जरूरी सामान के अलावा पेट्रोल-डीजल के दाम घरेलू बजट पर दबाव डाल रहे हैं.