Assam Cabinet Decision: असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने खुशियों का बड़ा पिटारा खोल दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नए फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रत‍िशत पर पहुंच गया है. इस ऐलान के बाद असम के लाखों सरकारी कर्मचारियों के पर‍िवार में जश्‍न का माहौल है. डीए हाइक के बाद कर्मचार‍ियों की सैलरी बड़ा उछाल देखने के ल‍िए म‍िल रहा है.