जब भारत पर लगा था बैन तब संकटमोचक बने थे गोपीचंद हिंदुजा,अरबों ₹ की कंपनी, तेल से लेकर ट्रैक्टर तक बेचने वाले अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए

Who is Gopichand Hinduja: जब भारत में कोई कारोबार के बारे में सोचता भी नहीं था, उस दौर में इस कंपनी की नींव रखी गई, गुलाम भारत से लेकर आजादी की सुबह और दुनियाभर में अपनी धाक जमाने वाली कंपनी हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश अरबपति गोपीचंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 04, 2025, 06:21 PM IST
Gopinath Hinduja: जब भारत में कोई कारोबार के बारे में सोचता भी नहीं था, उस दौर में इस कंपनी की नींव रखी गई, गुलाम भारत से लेकर आजादी की सुबह और दुनियाभर में अपनी धाक जमाने वाली कंपनी हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश अरबपति गोपीचंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है. लंदन के अस्पताल में भर्ती  गोपीचंद हिदुंजा ने वहीं अंतिम सांस ली. भारतीय कंपनी को ग्लोबल बनाने वाले गोपीनाथ हिंदुजा ने न केवल अपनी कंपनी का नेतृत्व किया, बल्कि जब देश को जरूरत पड़ी तो संकटमोचक बनकर खड़े रहे.  

देश के लिए संकटमोचक बने GP
कारोबारी जगत में जीपी के नाम से मशहूर गोपीचंद हिंदुजा वही शख्स है, जो देश के लिए संकटमोचक बनकर खड़े हुए थे.  दरअसल साल 1998 में वाजपेयी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था. इस बात से अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश भारत के खिलाफ हो गए थे और उसपर प्रतिबंध लगा दिया था. उस वक्त वाजपेयी सरकार ने हिंदुजा बंधुओं से मदद मांगी और उनकी मदद से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा था. तात्कालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वायपेयी के सचिव बृजेश मिश्र जून 1998 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मिलने पहुंचे थे. गोपीचंद हिंदुजा ने ही दोनों की ये मुलाकात करवाई थी. दरअसल ब्रिटेन में हिंदुजा ब्रदर्स की साख चलती है. सरकार से लेकर रॉयल फैमिली उन्हें बहुत मानती है.  जानकारों की माने तो हिंदुजा ब्रदर्स के सहयोग से ही ब्रिटेन ने भारत पर प्रतिबंध हटाया था.  

क्या है हिंदुजा समूह का कारोबार  

हिंदुजा परिवार की नींव भारत में रखी गई. फिर कंपनी ने अपना मुख्यालय पहले ईरान और फिर लंदन में स्थापित कर लिया. हिंदुजा परिवार भी वहीं बस गया. हिंदुजा ग्रुप की मुख्य कंपनियां तेल से लेकर बैकिंग सेक्टर में घुसी हुई है. 38 देशों में उनकी कंपनियां है, जबकि 100 से ज्यादा देशों में उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं. हिंदुजा समूह में 200000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं. समूह की बड़ी कंपनियों में  भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी Ashok Leyland है. उसके अलावा  बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में IndusInd Bank और Hinduja Bank (Switzerland) है.एनर्जी और ऑयल सेक्टर में  लुब्रिकेंट कंपनी Gulf Oil International है. इसके अलावा  आईटी और हेल्थकेयर में Hinduja Global Solutions और हेल्थकेयर सपोर्ट सर्विसेज कंपनी है. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी ने तमाम बड़े निवेश किए हैं

कितनी दौलत के मालिक हैं हिंदुजा ब्रदर्स 

हिंदुजा ब्रदर्स 4 भाई थे. साल 2023 में  बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद ग्रुप का चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा को बनाया गया. ब्र‍िटेन की संडे टाइम्स रिच लिस्ट में हिंदुजा लगातार 7 साल से टॉप पर है. ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार हैं.  18 मई, 2025 को जारी हुई इस सूची के अनुसार, उनके परिवार की कुल संपत्ति 33,67,948 करोड़ रुपये है. वहीं फोर्ब्‍स की र‍ियल टाइम नेटवर्थ की माने तो हिंदुजा ब्रदर्स की कुल संपत्ति 20.6 अरब डॉलर यानी 1,82,668 करोड़ रुपये है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

