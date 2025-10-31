Surf Excel, Dove बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा, टैक्स विभाग ने भेजा ₹1986 करोड़ का नोटिस

Hindustan Unilever : देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹1,986.25 करोड़ का टैक्स डिमांड ऑर्डर मिला है. कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आयकर विभाग ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन्स (Related-Party Transactions) के वैल्यूएशन पर आपत्ति जताई है और डिप्रिशिएशन क्लेम्स (Depreciation Claims) को लेकर सवाल उठाए हैं.

UK स्थित यूनिलीवर की भारतीय यूनिट, HUL ने अपने बयान में कहा कि ये टैक्स ऑर्डर उसकी वित्तीय स्थिति या कारोबारी ऑपरेशन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा. कंपनी ने स्पष्ट किया कि वो इस टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी में है.

सबसे बड़ी FMCG कंपनी

हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु निर्माता कंपनियों में से एक है, जिसके पोर्टफोलियो में डव (Dove), सर्फ एक्सेल (Surf Excel), पेप्सोडेंट (Pepsodent), और ब्रू (Bru) जैसे मशहूर ब्रांड शामिल हैं.

कैसे थे कंपनी के तिमाही नतीजे?

हाल ही में जारी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ₹2,694 करोड़ का नेट मुनाफा (net profit) दर्ज किया, जो मार्केट की उम्मीदों से अधिक रहा है. राजस्व (revenue) ₹15,585 करोड़ रहा , जो पिछले साल की तुलना में 0.5% की ग्रोथ दर्शाती है. हालांकि, EBITDA 2.3% घटकर ₹3,563 करोड़ रहा और मार्जिन 22.9% पर आ गया है.

HUL ने स्पष्ट किया है कि वो टैक्स अथॉरिटी के निर्णय की कानूनी समीक्षा कर रही है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेगी.