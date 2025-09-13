GST लागू होने से पहले HUL ने की कीमतों में कटौती, जानें लाइफबॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस और डव पर कितनी होगी बचत?

GST Reform 2.0 : दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने नए GST सिस्टम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम और लाइफबॉय साबुन सहित कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. ये फैसला सरकार द्वारा कंपनियों को अखबारों में रीवाइज कीमतों की डिटेल देने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश के तहत लिया गया है.

इतना सस्ता हो गया है जैम

अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन में HUL ने कहा कि डव शैम्पू की 340 ml की बोतल अब 490 रुपये से घटकर 435 रुपये में मिलेगी. वहीं हॉर्लिक्स के 200 ग्राम जार की कीमत 130 रुपये से घटकर 110 रुपये हो गई है. जबकि 200 ग्राम किसान जैम 90 रुपये से घटकर 80 रुपये में मिलेगा. इसके अलावा, 75 ग्राम के चार लाइफबॉय साबुन के पैक की कीमत भी 68 रुपये से घटकर 60 रुपये हो जाएगी.

कंपनी ने ये भी कहा है कि जिन प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं घटाई जाएंगी, उन प्रोडक्ट्स की मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी. 22 सितंबर, 2025 से नया GST सिस्टम लागू होने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट्स लाइफबॉय साबुन, लक्स साबुन, क्लिनिक प्लस शैंपू, डव शैंपू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, क्लोजअप टूथपेस्ट, सनशिल्प शैंपू, नॉर सूप, बूस्ट ड्रिंक सही कई प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे.

GST रेट कट के फैसले का असर

3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में डेली इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स सहित कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की घोषणा की थी. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. GST काउंसिल मीटिंग में टैक्स स्ट्रक्चर को तीन स्लैब 5%, 18% और 40% में सरल बनाया गया है.

इसके बाद सरकार ने मनुफैचरर्स, पैकर्स और इम्पोर्टर्स को GST दरों में बदलावों को दिखने के लिए बचे हुए स्टॉक पर रीवाइज MRP घोषित करने की भी अनुमति दे दी है.