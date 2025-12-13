‘ऑपरेशन सिंदूर’ डिजाइन वाली घड़ी लॉन्च, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, HMT ने पेश की ₹2400 में नई वॉच

Advertisement
HMT की नई 'ऑपरेशन सिंदूर JGSL 01' घड़ी को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. नेटिजन्स ने इस घड़ी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह लोगों की मौत से बिजनेस बनाने की कोशिश है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:38 PM IST
Operation Sindoor Design Watch : देश के जाने-माने वॉच ब्रांड HMT वॉचेस ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर JGSL 01' नाम से एक नई घड़ी लॉन्च की है और कई नेटिजन्स घड़ी के नाम और डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. नेटिजन्स ने इस घड़ी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह लोगों की मौत से बिजनेस बनाने की कोशिश है.

 'ऑपरेशन सिंदूर'

कंपनी के मुताबिक, इस घड़ी को रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें स्टील के रंग की ब्रास बॉडी, प्लेन सफेद डायल और काले लेदर का स्ट्रैप है. यह घड़ी दो डायल रंगों, सफेद और लाल में उपलब्ध है. हालांकि, इस घड़ी के डिजाइन की आलोचना हो रही है. ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयों के बीच में एक कटोरी में सिंदूर रखा है, जबकि दाईं ओर वही लाल रंग फैला हुआ है. यही विवाद का केंद्र बन गया है. कंपनी के मुताबिक, यह डिजाइन 'ऑपरेशन सिंदूर' के पीछे की भावना को दिखाता है.

विवादास्पद डिजाइन से जनता में गुस्सा

HMT की घड़ी को लेकर ऑनलाइन रिएक्शन बहुत तेजी से आए हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'क्या यह जश्न मनाने की कोई वजह थी? लोगों की जान चली गई. एक और यूजर ने के कहा, 'और साल के सबसे भयानक घड़ी डिजाइन का अवॉर्ड जाता है…' कुछ आलोचकों ने कहा कि घड़ी एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि से ज्यादा प्रोपेगेंडा जैसी लग रही थी. युद्ध पर घड़ी बनाना बहुत बुरा और बेकार है. यह सम्मान करने से ज़्यादा प्रोपेगेंडा जैसा लगता है. एक और यूजर ने ब्रांड पर शोषण का आरोप लगाया, 'यह क्या बकवास है! एक लेजेंडरी ब्रांड से इसकी उम्मीद नहीं थी. एक दुखद घटना से फायदा उठाना.'

'ऑपरेशन सिंदूर' नाम क्यों मायने रखता है

घड़ी का ये डिजाइन इतना चर्चा में क्यों आया. उस ऑपरेशन के पीछे का संदर्भ जानना जरूरी है जिससे ये नाम प्रेरित है. ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई मिलिट्री कार्रवाई का कोडनेम था, जिसमें आम नागरिक मारे गए थे. भारतीय सेना ने मई में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिलकर हमले किए थे.

