Holcim Cement Potential Sale of Businesses in India : दु‍न‍िया की बड़ी सीमेंट न‍िर्माता कंपनी होल्‍स‍िम लिमिटेड (Holcim Ltd) भारत से अपना कारोबार समेटने पर व‍िचार कर रही है. इसके ल‍िए कंपनी संभाव‍ित खरीदारों के नाम पर भी व‍िचार कर रही है. ब्‍लूमबर्ग की एक र‍िपोर्ट के अनुसार संभाव‍ित खरीदारों की सूची में अडानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू शामिल हैं.

कोई भी जानकारी देने से इनकार

इस डील के ल‍िए होल्‍स‍िम और अन्‍य कारोबारी घरानों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है. हालांक‍ि अभी तक इस बारे में कोई आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं दी गई है. इस पूरे मामले में होल्सिम की तरफ से भी क‍िसी तरह का बयान देने से इनकार क‍िया गया है.

अंबुजा में 63.1 प्रत‍िशत की हिस्‍सेदारी

आपको बता दें होल्‍स‍िम की अग्रणी सीमेंट ब्रांड अंबुजा सीमेंट में 63.1 प्रत‍िशत की हिसेदारी है. अंबुजा की मार्केट वैल्यू करीब 9.6 अरब डॉलर है. इसके अलावा होल्‍स‍िम ल‍िम‍िटेड के अधीन ही ACC सीमेंट भी आता है. जानकारों की तरफ से उम्‍मीद जताई गई होल्‍स‍िम के इस कदम से देश के सीमेंट बाजार पर सीधा असर पड़ेगा. इससे आने वाले समय में सीमेंट के दाम में इजाफा हो सकता है.

शेयर बाजार में अंबुजा और एसीसी सीमेंट

गुरुवार के कारोबारी सत्र में अंबुजा सीमेंट के शेयर का भाव 2.60 प्रत‍िशत की तेजी के साथ 369 रुपये पर चल रहा है. कंपनी की मार्केट कैपिटल 73,300 करोड़ है. ACC का शेयर भी 23.65 रुपये (1.08%) की तेजी के साथ 2,205.05 रुपये पर कारोबार कर रहा है. इस कंपनी की मार्केट वैल्‍यू 41,400 करोड़ रुपये है.

