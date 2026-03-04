Bank Holiday: Holi की वजह से आज बैंक बंद हैं! जानें कोलकाता और मुंबई में क्या है हाल?

Advertisement
4 मार्च को होली के अवसर पर कई राज्यों और शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:37 AM IST
Holi 2026 Bank Holiday : 4 मार्च को होली के अवसर पर आज भारत के कई राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे. नई दिल्ली, नोएडा सहित कई प्रमुख शहरों में आज बैंक हॉलिडे है. इस दौरान एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत अन्य बैंक ब्रांच बंद रहेंगी. आज का ये बैंक अवकाश RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के तहत निर्धारित है. आरबीआई द्वारा वर्ष की शुरुआत में जारी कैलेंडर के अनुसार मार्च महीने में कुल 18 बैंक अवकाश निर्धारित हैं.

क्या होली की वजह से आज बैंक हॉलिडे है?

बैंक अवकाश अलग-अलग राज्यों और शहरों में वहां मनाए जाने वाले त्योहारों और विशेष अवसरों के आधार पर तय होते हैं. उदाहरण के तौर पर 3 मार्च को होली के कारण कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में बैंक बंद थे, लेकिन आज इन शहरों में बैंक खुले रहेंगे. वहीं, होली 2026 के चलते 4 मार्च को दिल्ली में बैंक अवकाश घोषित किया गया है.

सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, आपके होम लोन EMI तक पहुंचेंगी अमेरिका-ईरान जंग की तपिश

होली (4 मार्च) पर बैंक हॉलिडे: शहरों की पूरी लिस्ट 

4 मार्च को होली के अवसर पर इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे:

  • अगरतला

  • अहमदाबाद

  • आइजोल

  • भुवनेश्वर

  • चंडीगढ़

  • देहरादून

  • गंगटोक

  • इंफाल

  • ईटानगर

  • जम्मू

  • कानपुर

  • लखनऊ

  • नई दिल्ली

  • पटना

  • रायपुर

  • रांची

  • शिलॉन्ग

  • शिमला      

मार्च में बैंक हॉलिडे (RBI कैलेंडर के मुताबिक)

मार्च महीने में बचे हुए बैंक अवकाश की लिस्ट इस प्रकार है:-

4 मार्च- बुधवार- होली / होली दूसरा दिन / धुलेटी / याओसांग दूसरा दिन

इस दिन त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

8 मार्च- रविवार- पूरे भारत में साप्ताहिक अवकाश.

13 मार्च- शुक्रवार- मिजोरम में बैंक अवकाश.

14 मार्च- शनिवार- दूसरा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश) 

15 मार्च- रविवार- पूरे भारत में साप्ताहिक अवकाश।

17 मार्च- मंगलवार- शब-ए-कद्र- जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे।

19 मार्च - गुरुवार- गुड़ी पड़वा / उगादी / तेलुगु नववर्ष / सजिबु नोंगमपानबा (चेराओबा) / प्रथम नवरात्र

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम, गोवा, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में बैंक अवकाश.

20 मार्च- शुक्रवार- ईद-उल-फितर (रमजान) / जुमात-उल-विदा

जम्मू-कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

21 मार्च- शनिवार- रमजान ईद (ईद-उल-फितर) / खुतुब-ए-रमजान / सरहुल

त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, तेलंगाना, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय में बैंक अवकाश.

22 मार्च- रविवार- पूरे भारत में साप्ताहिक अवकाश.

26 मार्च- गुरुवार- श्री राम नवमी

गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

27 मार्च- शुक्रवार- श्री राम नवमी (चैते दशैं)

मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश में बैंक अवकाश.

28 मार्च- शनिवार- चौथा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)

29 मार्च- रविवार- पूरे भारत में साप्ताहिक अवकाश

31 मार्च- मंगलवार- महावीर जन्मकल्याणक / महावीर जयंती

गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.

