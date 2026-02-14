Holi Special Trains 2026: होली पर मिलेगा कंफर्म टिकट? इन राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू; जानें टाइमिंग और रूट

Holi Special Trains 2026: होली से पहले भारतीय रेलवे से कमर कस ली है. होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए मोदी सरकार ने लखनऊ से उत्तर भारत की खास जगहों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इंडियन रेलवे के इस कदम का मकसद उन यात्रियों को राहत देना है. जिन्हें त्योहारों के मौसम में घर लौटते समय अक्सर बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है. होली 4 मार्च, 2026 को है. इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रूट्स पर ट्रैवल डिमांड तेजी से बढ़ी है. इस बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने अधिक यात्रियों को संभालने के लिए 1 मार्च से 22 मार्च के बीच 62 स्पेशल होली ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये स्पेशल होली ट्रेनें लखनऊ को नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जैसे जरूरी शहरों और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से जोड़ेंगी. सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर कुलदीप तिवारी ने कहा कि ये एक्स्ट्रा सर्विस त्योहारों की भीड़ को मैनेज करने और यात्रियों के लिए आसान यात्रा करने में मदद करेंगी.

ये स्पेशल सर्विस गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, काठगोदाम और छपरा जैसे बड़े स्टेशनों से चलेंगी. ये यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से जोड़ेंगी.

कहां से शुरू होगी स्पेशल ट्रेन?

ट्रेन नंबर 04203 (स्पेशल) 23 ​​फरवरी को सुबह 8:05 बजे लखनऊ से चलेगी और उसी दिन शाम 6:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04204 (स्पेशल) 23 ​​फरवरी और 2 मार्च को रात 8:20 बजे नई दिल्ली से चलेगी और अगली सुबह 6:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

यात्रियों की और मदद के लिए ट्रेन नंबर 04209 (स्पेशल) 24 फरवरी से 6 मार्च तक रोज चलेगी. ये वाराणसी से रात 10:30 बजे निकलेगी. सुबह 3:30 बजे लखनऊ से गुजरेगी और दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी. इसकी वापसी सर्विस 04210 (स्पेशल) 25 फरवरी से 7 मार्च तक रोज चलेगी. ये दिल्ली से शाम 7:25 बजे निकलेगी और लखनऊ होते हुए सुबह 9:40 बजे वाराणसी पहुंचेगी.