Holidays List 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के आते ही हर तरफ खुशी का माहौल है. अगर आप भी इस साल अपनी छुट्टियों और त्योहारों की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आएगी. इस साल कई लंबे वीकेंड और खास मौके हैं, जिनके आसपास आप अपने वेकेशन या ट्रिप्स का प्लान बना सकते हैं. 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी. इसके अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. बसंत पंचमी 23 जनवरी को है, जो शुक्रवार के दिन पड़ रही है. वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जो सोमवार को है.

शुक्रवार और शन‍िवार को कई त्‍योहार

फरवरी में महाशिवरात्रि 15 तारीख को रविवार को है और रमजान की शुरुआत 19 फरवरी से होगी. मार्च में रंगों का त्योहार होली 4 मार्च को बुधवार को है. इसके अलावा, चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को होगी. ईद-उल-फितर 21 मार्च को शनिवार के दिन मनाई जाएगी. मार्च के आखिरी में रामनवमी 27 तारीख को शुक्रवार को है और महावीर जयंती 31 मार्च को मंगलवार को पड़ रही है. अप्रैल में गुड फ्राइडे 3 तारीख को शुक्रवार को है और आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मंगलवार को है.

स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को शनिवार को

मई में बुद्ध पूर्णिमा 1 तारीख को शुक्रवार को है और बकरीद 27 मई को बुधवार को है. जुलाई में गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को बुधवार को मनाई जाएगी. अगस्त में स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को शनिवार को है और रक्षाबंधन 28 तारीख को शुक्रवार को है. सितंबर में जन्माष्टमी 4 तारीख को शुक्रवार को है और गणेश चतुर्थी 14 तारीख को सोमवार को है. अक्टूबर में गांधी जयंती 2 तारीख को शुक्रवार को है और शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर, रविवार से शुरू होगी. दशहरा 21 अक्टूबर को बुधवार को आता है और करवाचौथ 29 अक्टूबर को गुरुवार को है.

इस बार क्रिसमस भी शुक्रवार को

नवंबर में धनतेरस 6 तारीख को शुक्रवार को, दीपावली 8 तारीख को रविवार को और भाई दूज 11 तारीख को बुधवार को है. गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मंगलवार को है. दिसंबर में क्रिसमस 25 तारीख को शुक्रवार को है. इस साल खास बात यह है कि ज्यादातर प्रमुख त्योहार और छुट्टियां शुक्रवार को पड़ रही हैं. कुल मिलाकर 8 त्योहार शुक्रवार को, 5 मंगलवार को, 4 बुधवार को और 3 रविवार को पड़ रहे हैं. शनिवार को सिर्फ 15 अगस्त को छुट्टी है. इस साल कुल 12 लॉन्ग वीकेंड्स पड़ रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं. ये लंबे वीकेंड अपने परिवार और दोस्तों के साथ ट्रिप या छोटी छुट्टियों के लिए बिल्कुल सही मौका हैं. (IANS)