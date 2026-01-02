Advertisement
trendingNow13061519
Hindi Newsबिजनेसइस साल मौज ही मौज...छुट्टियों की ल‍िस्‍ट में 12 लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें घूमने का प्‍लान

इस साल मौज ही मौज...छुट्टियों की ल‍िस्‍ट में 12 लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें घूमने का प्‍लान

Gazetted And Restricted Days in 2026: जुलाई में गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को बुधवार को मनाई जाएगी. अगस्त में स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को शनिवार को है और रक्षाबंधन 28 तारीख को शुक्रवार को है. सितंबर में जन्माष्टमी 4 तारीख को शुक्रवार को है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस साल मौज ही मौज...छुट्टियों की ल‍िस्‍ट में 12 लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें घूमने का प्‍लान

Holidays List 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के आते ही हर तरफ खुशी का माहौल है. अगर आप भी इस साल अपनी छुट्टियों और त्योहारों की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आएगी. इस साल कई लंबे वीकेंड और खास मौके हैं, जिनके आसपास आप अपने वेकेशन या ट्रिप्स का प्लान बना सकते हैं. 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी. इसके अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. बसंत पंचमी 23 जनवरी को है, जो शुक्रवार के दिन पड़ रही है. वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जो सोमवार को है.

शुक्रवार और शन‍िवार को कई त्‍योहार

फरवरी में महाशिवरात्रि 15 तारीख को रविवार को है और रमजान की शुरुआत 19 फरवरी से होगी. मार्च में रंगों का त्योहार होली 4 मार्च को बुधवार को है. इसके अलावा, चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को होगी. ईद-उल-फितर 21 मार्च को शनिवार के दिन मनाई जाएगी. मार्च के आखिरी में रामनवमी 27 तारीख को शुक्रवार को है और महावीर जयंती 31 मार्च को मंगलवार को पड़ रही है. अप्रैल में गुड फ्राइडे 3 तारीख को शुक्रवार को है और आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मंगलवार को है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को शनिवार को
मई में बुद्ध पूर्णिमा 1 तारीख को शुक्रवार को है और बकरीद 27 मई को बुधवार को है. जुलाई में गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को बुधवार को मनाई जाएगी. अगस्त में स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को शनिवार को है और रक्षाबंधन 28 तारीख को शुक्रवार को है. सितंबर में जन्माष्टमी 4 तारीख को शुक्रवार को है और गणेश चतुर्थी 14 तारीख को सोमवार को है. अक्टूबर में गांधी जयंती 2 तारीख को शुक्रवार को है और शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर, रविवार से शुरू होगी. दशहरा 21 अक्टूबर को बुधवार को आता है और करवाचौथ 29 अक्टूबर को गुरुवार को है.

इस बार क्रिसमस भी शुक्रवार को
नवंबर में धनतेरस 6 तारीख को शुक्रवार को, दीपावली 8 तारीख को रविवार को और भाई दूज 11 तारीख को बुधवार को है. गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मंगलवार को है. दिसंबर में क्रिसमस 25 तारीख को शुक्रवार को है. इस साल खास बात यह है कि ज्यादातर प्रमुख त्योहार और छुट्टियां शुक्रवार को पड़ रही हैं. कुल मिलाकर 8 त्योहार शुक्रवार को, 5 मंगलवार को, 4 बुधवार को और 3 रविवार को पड़ रहे हैं. शनिवार को सिर्फ 15 अगस्त को छुट्टी है. इस साल कुल 12 लॉन्ग वीकेंड्स पड़ रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं. ये लंबे वीकेंड अपने परिवार और दोस्तों के साथ ट्रिप या छोटी छुट्टियों के लिए बिल्कुल सही मौका हैं. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Holidays List 2026

Trending news

ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया