EMI चुकाते-चुकाते जिंदगी न निकल जाए! होम लोन लेने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Home loan : हर किसी का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका अपना घर हो, अपनी कमाई का. लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यह सबसे बड़े फाइनेंशियल फैसलों में से एक है और यही वजह है कि आपको यह पक्का करना चाहिए कि आप सही बैंक चुनें. आजकल अपना इंटरेस्ट रेट और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी हो गया है. इसलिए अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए.

लोन लेने से पहले जान लें जरूरी बातें

अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें: यह होम लोन अप्रूव करने और इंटरेस्ट रेट तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है. होम लोन अप्रूवल के लिए किसी का क्रेडिट स्कोर 650–749 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोर बेहतर इंटरेस्ट रेट पाने में मदद कर सकता है.

EMI सैलरी के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए: रोजाना के खर्चे अधिक हो सकते हैं. इसलिए EMIs को मैनेज करना जरूरी है. उदाहरण के लिए, 500,000 रुपये की सैलरी पर EMI लगभग 18,000 रुपये होगी. इंटरेस्ट रेट अलग-अलग हो सकते हैं और EMI की अवधि 20–25 साल तक बढ़ सकती है.

इंटरेस्ट रेट की तुलना करें: SBI – 8.5 प्रतिशत, HDFC – 8.75 प्रतिशत, ICICI – 9 प्रतिशत. RBI रेपो रेट में कमी के फायदों को जानना भी जरूरी है.

प्रोसेसिंग फीस और छिपे हुए चार्ज चेक करें: प्रोसेसिंग फीस 0.5-1 प्रतिशत हो सकती है. 50 लाख रुपये के लोन पर यह 50000 रुपये हो सकती है. कुछ बैंक जीरो फीस देते हैं, लीगल चार्ज, वैल्यूएशन फीस भी चेक करें.

लोन की रकम 80–90% होनी चाहिए: आमतौर पर, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90 प्रतिशत लोन के तौर पर दिया जा सकता है. लेकिन इसे 80 प्रतिशत के आसपास रखने की सलाह दी जाती है. लोन का बोझ कम करने के लिए हमेशा अधिक डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें.

PMAY सब्सिडी का फायदा जरूर उठाएं: अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और आपकी सालाना इनकम 18 लाख रुपये तक है, तो आप PMAY से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं. महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदकर आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं. सब्सिडी की डिटेल्स pmaymis.gov.in पर देखें.

टैक्स बचत: आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपये तक (सेक्शन 80C के तहत) और इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये तक (सेक्शन 24B के तहत) की छूट मिल सकती है. जॉइंट लोन लेने से दोनों पार्टियों को अलग-अलग फायदा हो सकता है.

इंश्योरेंस जरूर करवाएं: होम लोन इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल बोझ से बचाता है. अगर लोन चुकाया नहीं जाता है. प्रीमियम सिर्फ 0.2–0.5 परसेंट होता है.

प्रीपेमेंट और बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन ध्यान में रखें: फ्लोटिंग रेट पर प्रीपेमेंट मुफ्त है. अगर इंटरेस्ट रेट कम हैं तो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के बारे में जानें.

अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें: आधार, पैन, सैलरी स्लिप (पिछले 3 महीने), बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी के कागजात. ऑनलाइन अप्लाई करने पर 7–15 दिनों में अप्रूवल मिल सकता है.