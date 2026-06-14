Home Loan Insurance: आज महंगाई के दौर में हर किसी का सपना होता है अपना घर खरीदना. घर बनाने या खरीदने के लिये 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज लोन पर निर्भर हैं. ऐसे में घर लेने के लिए लिया गया यही भारी- भरकम लोन परिवार के लिए चिंता का सबब न बन जाए. इसको देखते हुए होम लोन लेकर घर खरीदने वाले लोग बेहद सतर्क हो गए हैं. पॉलिसीबाजार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीने के दौरान 'होम लोन इंश्योरेंस' (Home Loan Insurance) लेने वाले लोगों की संख्या में करीब 7 गुना (7X) का भारी उछाल देखा गया है.
होम लोन का इंश्योरेंस कराने वालों के आंकड़ों में आ रही तेजी इस बात का साफ संकेत है कि लोन लेने वाले अब इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होने की हालत में कर्ज का बोझ उनके परिवार पर नहीं आए. जानते हैं रिपोर्ट से जुड़े आंकड़े और इसके पीछे की बड़ी वजह-
रिपोर्ट के अनुसार करियर में सेटल हो चुके ऐसे युवा, जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या उन्होंने घर खरीद लिया है. ऐसे लोग सबसे ज्यादा इंश्योरेंस खरीद रहे हैं. कुल खरीदारों में से 31 से 45 साल की आयु वालों की हिस्सेदारी करीब 70% है. इसमें से 31-35 साल के 22%, 36-40 साल के 26% और 41-45 साल के करीब 23% लोग शामिल हैं. इसके अलावा, इंश्योरेंस खरीदने वालों में 80-85% लोग सैलरीड हैं. जैसे-जैसे होम लोन की राशि बढ़ रही है, लोग इसे सुरक्षित करने के लिए लगातार जागरूक हो रहे हैं. इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि लोन अमाउंट बढ़ने से घर खरीदारों की फिक्र बढ़ रही है-
40-45% इंश्योरेंस होल्डर ऐसे हैं, जिनका लोन अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है.
20-25% खरीदार एक करोड़ रुपये से ऊपर का लोन सिक्योर करा रहे हैं.
करीब 8-10% लोग 2 करोड़ या इससे ज्यादा, 4-5% लोग 3 करोड़ से अधिक के लोन पर इंश्योरेंस ले रहे हैं.
औसतन लोग 50-75 लाख के लोन साइज और 12-15 साल के लोन टेन्योर (अवधि) के लिए इंश्योरेंस चुन रहे हैं.
होम लोन इंश्योरेंस लेने वालों में फिलहाल बड़े शहर सबसे आगे हैं. कुल खरीदारी में इनका रेश्यो 70-75% का है. हालांकि, पिछले दो साल के दौरान नॉन-मेट्रो सिटी में भी इंश्योरेंस की डिमांड तेजी से बढ़ी है. यह एक अच्छे बदलाव का इशारा है. आइए देखते हैं शहर के हिसाब से होम लोन लेने वालों का प्रतिशत-
दिल्ली-एनसीआर: 8-10%
मुंबई : 5-7%
बेंगलुरु : 3-5%
लखनऊ : 3-5%
पुणे : 3-5%
लोन इंश्योरेंस डाटा से एक और दिलचस्प बात यह सामने आई है कि होम लोन इंश्योरेंस खरीदने में महिलाओं और को-एप्लिकेंट की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है. ज्यादातर मामलों में लोग अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंट लोन को इंश्योरेंस करा रहे हैं. इससे यह साफ है कि डबल इनकम (Dual Income) वाले परिवारों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और घर के फैसलों को लेकर समझदारी काफी बढ़ी है.