रिपोर्ट के अनुसार करियर में सेटल हो चुके ऐसे युवा, जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या उन्‍होंने घर खरीद ल‍िया है. ऐसे लोग सबसे ज्‍यादा इंश्योरेंस खरीद रहे हैं. कुल खरीदारों में से 31 से 45 साल की आयु वालों की हिस्सेदारी करीब 70% है. इसमें से 31-35 साल के 22%, 36-40 साल के 26% और 41-45 साल के करीब 23% लोग शामिल हैं. इसके अलावा, इंश्‍योरेंस खरीदने वालों में 80-85% लोग सैलरीड हैं. जैसे-जैसे होम लोन की राश‍ि बढ़ रही है, लोग इसे सुरक्षित करने के लिए लगातार जागरूक हो रहे हैं. इसे आप यूं भी कह सकते हैं क‍ि लोन अमाउंट बढ़ने से घर खरीदारों की फ‍िक्र बढ़ रही है-