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लगातार बढ़ रही होम लोन इंश्योरेंस की ड‍िमांड! 7 गुना हुआ नंबर, इस उम्र वालों में सबसे ज्‍यादा क्रेज

Home Loan Interest Rate: होम लोन लेने पर उसका इंश्‍योरेंस कराने का क्रेज पहले कम ही था. लेक‍िन प‍िछले कुछ सालों में इंश्‍योरेंस कराने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. आख‍िर क्‍या है इंश्‍योरेंस बढ़ने का कारण? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:14 PM IST
लगातार बढ़ रही होम लोन इंश्योरेंस की ड‍िमांड! 7 गुना हुआ नंबर, इस उम्र वालों में सबसे ज्‍यादा क्रेज
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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