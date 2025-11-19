Advertisement
trendingNow13010660
Hindi Newsबिजनेस

बजट से पहले आम आदमी को मिल सकता है तोहफा, सस्ता होगा होम लोन, घटेगी कार की EMI! कौन कर रहा है ये दावा

होम लोन की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है. बजट 2026 के ऐलान से पहले आम आदमी को तोहफा मिल सकता है. इस तोहफे से आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे. आपकी ईएमआई कम हो जाएगी .

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 19, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट से पहले आम आदमी को मिल सकता है तोहफा, सस्ता होगा होम लोन, घटेगी कार की EMI! कौन कर रहा है ये दावा

Home Loan Interest Rate: होम लोन की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है. बजट 2026 के ऐलान से पहले आम आदमी को तोहफा मिल सकता है. इस तोहफे से आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे. आपकी ईएमआई कम हो जाएगी . ये दावा हम नहीं बल्कि दिग्गज फाइनेंश कंपनी और निवेशक मॉर्गन स्टेनली ने किया है. 

सस्ता होगा होम लोन 

 दुनिया की दिग्गज वित्तीय कंपनियों में से एक मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है, जिससें रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएगी. आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक 3-5 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है और इसमें ब्याज दरों को लेकर समीक्षा की जाएगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

आरबीआई देगा तोहफा  

मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि मौद्रिक नीति का रुख विवेकपूर्ण बना रहने की उम्मीद है. हालांकि, इस कटौती के बाद केंद्रीय बैंक आगे के फैसले लेने के लिए डेटा पर निर्भर हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों, तरलता की स्थिति और नियामक उपायों को शामिल करते हुए अपने त्रि-आयामी सहजता चक्र का मूल्यांकन करते समय वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाने की उम्मीद है. इससे आरबीआई को भविष्य में कोई भी कदम उठाने से पहले यह आकलन करने का अवसर मिलेगा कि ये बदलाव घरेलू विकास पैटर्न और मुद्रास्फीति संकेतकों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं.  

क्यों ब्याज दर में कटौती की बढ़ रही है उम्मीदें  

देश की राजकोषीय नीति के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार राजकोषीय व्यावहारिकता का पालन जारी रखेगी, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए क्रमिक समेकन पर ध्यान केंद्रित करेगी. साथ ही कहा कि मध्यम अवधि के आर्थिक विस्तार को बनाए रखने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं. मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारत में खुदरा महंगाई दर 2025 के निचले स्तरों से वित्त वर्ष 2026-27 में मामूली रूप से बढ़ सकती है. हालांकि, यह आरबीआई के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4 प्रतिशत के आसपास ही रहेगी.  

वैश्विक वित्तीय फर्म का कहना है कि भारत का चालू खाता घाटा भी जीडीपी के एक प्रतिशत के नीचे बने रहने की उम्मीद है. वैश्विक स्तर पर अस्थिरता होने के बाद भी देश का सेवा निर्यात लगातार बढ़ने की उम्मीद है और इससे भारत का ग्लोबल शेयर 5.1 प्रतिशत रहेगा. भारत की एक्सटर्नल बैलेंसशीट लगातार मजबूत और स्थिर बने रहने की उम्मीद है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार और लो एक्सटर्नल डेट-टू-जीडीपी रेश्यो से समर्थन मिलने की उम्मीद है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Home loan

Trending news

महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर