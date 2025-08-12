1 करोड़ का होम लोन 10 साल में हो जाएगा पूरा, 52 लाख की भी होगी बचत; बस समझ लें ये आसान ट्रिक

भारत में घर खरीदना सिर्फ एक सपने को पूरा करना नहीं, बल्कि जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है. चाबी हाथ में आते ही खुशी का जो एहसास होता है, वह बेमिसाल है. लेकिन इस खुशी के साथ अक्सर 20 साल या उससे भी लंबी होम लोन की जिम्मेदारी जुड़ जाती है, जो हर महीने EMI के रूप में आपकी आय का बड़ा हिस्सा खा जाती है.

अधिकतर लोग बिना सोचे-समझे EMI भरते रहते हैं और यह महसूस नहीं करते कि शुरुआती सालों में उनकी किस्त का बड़ा हिस्सा ब्याज में जा रहा है, न कि लोन के मूलधन में. नतीजा लोन का बोझ सालों तक बना रहता है. लेकिन अगर कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई जाएं, तो न केवल लोन का समय घटाया जा सकता है, बल्कि लाखों रुपये ब्याज में भी बचाए जा सकते हैं.

होम लोन मार्केट का बढ़ता आकार

मोर्डोर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का होम लोन बाजार 2025 से 2030 के बीच 22.5% की CAGR दर से बढ़ेगा और अगले पांच साल में दोगुना हो सकता है. लेकिन इस तेजी के बावजूद, ज्यादातर लोग अपने लोन को कम समय में और कम लागत में चुकाने की ट्रिक नहीं जानते.

लोन जल्दी चुकाने की 3 पावरफुल ट्रिक

SEBI-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अभिषेक कुमार के मुताबिक, होम लोन का बोझ घटाने और जल्दी खत्म करने के लिए तीन प्रमुख स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कारगर हैं.

1. हर साल एक एक्स्ट्रा EMI भरना

अभिषेक बताते हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपये का लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी EMI लगभग ₹86,782 होगी. लेकिन अगर आप हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI भरते हैं, तो लगभग 20 लाख रुपये का ब्याज बचा सकते हैं और लोन को 3 साल 3 महीने पहले खत्म कर सकते हैं.

2. लोन की शुरुआत में लंप सम प्रीपेमेंट करना

अगर आप लोन के तीसरे साल में 5 लाख रुपये का प्रीपेमेंट कर देते हैं, तो लगभग 14 लाख रुपये का ब्याज बचाया जा सकता है और लोन का समय 1 साल 10 महीने कम हो जाएगा.

3. स्टेप-अप EMI प्लान अपनाना (हर साल EMI बढ़ाना)

यह सबसे प्रभावी तरीका है. अगर आप हर साल EMI में वृद्धि करते हैं, तो लोन सिर्फ 9 साल 8 महीने में पूरा हो सकता है और ब्याज में करीब 52 लाख रुपये की बचत होगी.

प्रीपेमेंट शुरुआती सालों में क्यों जरूरी है?

होम लोन ‘रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड’ पर चलता है, यानी ब्याज सिर्फ बचे हुए प्रिंसिपल पर लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, पहले महीने 86,782 रुपये की EMI में 70,833 ब्याज रुपये और केवल 15,949 रुपये मूलधन में जाता है. जैसे-जैसे लोन का बकाया घटता है, ब्याज का हिस्सा भी कम होता जाता है.

अभिषेक के अनुसार, "पहले साल 1 लाख रुपये का प्रीपेमेंट करने पर 1.61 लाख रुपये ब्याज की बचत होती है, लेकिन दसवें साल यही रकम सिर्फ 85,000 रुपये की बचत करेगी. इसलिए शुरुआत में प्रीपेमेंट करना ज्यादा फायदेमंद है. साथ ही, प्रीपेमेंट करते समय हमेशा EMI घटाने के बजाय टेन्योर घटाना चुनें, ताकि अधिक बचत हो सके.

ब्याज दर कम करने के मौके न चूकें

लोन की शर्तों पर नजर रखें और अगर कोई अन्य बैंक या NBFC कम ब्याज दर दे रहा हो, तो बैलेंस ट्रांसफर पर विचार करें. हालांकि, इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज न लगे.