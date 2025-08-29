SIP से होम लोन प्री-पेमेंट: क्या यह आपका पैसा बचाएगा या डुबाएगा? समझिए पूरा गणित

घर का सपना पूरा करने के लिए हम से ज्यादातर लोग होम लोन का सहारा लेते हैं. इसकी मदद से हम कुछ पैसे देकर और लोन उठाकर घर खरीद लेते हैं. हालांकि सालों-साल EMI चुकाने का बोझ हर किसी को भारी लगता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या लोन जल्दी खत्म करने का कोई स्मार्ट तरीका है? आमतौर पर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि लोन की शुरुआत में ही प्रिंसिपल का हिस्सा प्री-पे करना चाहिए, जिससे भविष्य का ब्याज बोझ कम हो. लेकिन हाल ही में CFP किर्तन ए. शाह ने सोशल मीडिया पर एक अलग और कुछ हद तक रिस्क भरी स्ट्रेटजी बताई है- EMI + SIP स्ट्रैटेजी.

इस स्ट्रैटेजी का दावा है कि आप न केवल अपना लोन समय पर चुका सकते हैं बल्कि लाखों रुपये का एक्स्ट्रा मुनाफा भी कमा सकते हैं. लेकिन क्या यह वास्तव में आपके लिए सही है या फिर यह जाल साबित हो सकता है? आइए समझते हैं पूरा गणित.

EMI + SIP स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है?

मान लीजिए कि आपने अगस्त 2005 में 80 लाख रुपये का होम लोन 15 साल के लिए 8.45% ब्याज दर पर लिया. इस पर आपकी EMI करीब ₹78,545 होगी. वहीं, 15 सालों में आपको कुल 61 लाख रुपये ब्याज चुकाना होगा. यानी पूरे पीरियड में कुल भुगतान होगा लगभग ₹1.41 करोड़. अब यदि आप यही लोन 20 साल के लिए लें, तो EMI घटकर ₹69,173 हो जाएगी. लेकिन लंबे समय तक लोन चलने से ब्याज बढ़कर ₹86 लाख से ज्यादा हो जाएगा. यानी आपको लगभग 25 लाख रुपये एक्स्ट्रा ब्याज चुकाना पड़ेगा. यहीं से खेल बदलता है. शाह का सुझाव है कि EMI घटने से जो अंतर (₹9,372) बच रहा है, उसे आप Nifty50 इंडेक्स फंड में SIP के रूप में निवेश करें.

15 साल बनाम 20 साल का नतीजा

1. 15 साल वाला केस:

EMI: ₹78,545 (कोई SIP नहीं)

कुल ब्याज: ₹61.38 लाख

कुल भुगतान: ₹1.41 करोड़

15 साल बाद लोन खत्म, लेकिन कोई एक्स्ट्रा निवेश नहीं.

2. 20 साल + SIP वाला केस:

EMI: ₹69,173

SIP: ₹9,372 हर महीने

कुल ब्याज: ₹86.01 लाख

कुल भुगतान: ₹1.66 करोड़

लेकिन SIP से 20 साल में लगभग ₹96.8 लाख का फंड बनेगा.

नतीजा?

15 साल में आपके पास केवल लोन क्लोजर है, लेकिन 20 साल की स्ट्रेटेजी से आप लोन चुकाने के साथ-साथ लगभग 1 करोड़ रुपये का निवेश पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं.

कहां है रिस्क?

* यह स्ट्रेटेजी पहली नजर में बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जोखिम है मार्केट की अनिश्चितता.

* अगर आपकी SIP की ग्रोथ दर होम लोन के ब्याज दर से कम रही, तो आप घाटे में जा सकते हैं.

* शेयर बाजार में पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता.

* शुरुआती वर्षों में अगर मार्केट ने खराब परफॉर्मेंस किया और आपने निवेश में अनुशासन नहीं रखा, तो स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है.

सहजमनी के संस्थापक अभिषेक कुमार के अनुसार, “इस स्ट्रैटेजी में मार्केट रिस्क इनबिल्ट है. अगर रिटर्न लोन ब्याज से ज्यादा नहीं हुआ तो प्लान बिगड़ सकता है.”

किसके लिए सही है यह स्ट्रेटेजी?

* अनुशासित इन्वेस्टर: जो हर महीने बिना चूके SIP कर सकते हों.

* लॉन्ग-टर्म सोच रखने वाले लोग: जिन्हें शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव से फर्क न पड़ता हो.

* टैक्स बेनेफिट लेने वाले: जिनके लिए नेट इंटरेस्ट कॉस्ट पहले ही कम हो रही हो.