होम लोन EMI घटाने का सीक्रेट: फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट में किससे होगा फायदा?

घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन जब बात आती है होम लोन की, तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि आखिर कौन-सा इंटरेस्ट रेट चुनें? फिक्स्ड, फ्लोटिंग और हाइब्रिड तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. सही चुनाव न केवल ईएमआई पर असर डालता है बल्कि आपकी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग को भी प्रभावित करता है.

फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन: फिक्स्ड रेट में पूरी लोन अवधि या शुरुआती कुछ साल तक ईएमआई एक जैसी रहती है. इसका फायदा यह है कि ब्याज दरें बढ़ने पर भी आपकी ईएमआई नहीं बदलती. यानी मासिक खर्च की प्लानिंग आसान हो जाती है. लेकिन इसका नुकसान यह है कि अगर ब्याज दरें घटें तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, इसकी शुरुआती दरें फ्लोटिंग से ज्यादा होती हैं. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो स्थिरता चाहते हैं और ईएमआई में उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं.

फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन: फ्लोटिंग रेट RBI की नीतियों और मार्केट परिस्थितियों के अनुसार बदलता है. ब्याज दर घटने पर ईएमआई भी घटती है, जिससे लंबे समय में यह सस्ता साबित हो सकता है. यही कारण है कि ज्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट चुनते हैं. हालांकि, ब्याज दर बढ़ने की स्थिति में ईएमआई भी बढ़ सकती है और पूरा बजट बिगाड़ सकती है. यह ऑप्शन लंबे समय तक लोन लेने वालों के लिए बेहतर माना जाता है.

हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट लोन: हाइब्रिड लोन में शुरुआती कुछ साल ईएमआई फिक्स्ड रहती है और उसके बाद फ्लोटिंग में बदल जाती है. यानी पहले स्थिरता और बाद में मार्केट दरों का फायदा. शुरुआती दरें फ्लोटिंग से थोड़ी अधिक हो सकती हैं, और आगे दरें बढ़ने पर ईएमआई भी ऊपर जा सकती है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो शुरुआती सालों में ईएमआई स्थिर रखना चाहते हैं और बाद में रिस्क लेने को तैयार हैं.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा का कहना है कि ब्याज दरें स्थिर हो रही हैं और इस समय फ्लोटिंग रेट लोन दूसरे की तुलना में सस्ते हैं. उनका मानना है कि अगर लोन अवधि लंबी है, तो फ्लोटिंग रेट से कुल ब्याज बोझ कम हो सकता है.

क्या रखें ध्यान?

* अलग-अलग बैंकों और NBFC की दरें तुलना करें.

* क्रेडिट स्कोर 750+ हो तो कम ब्याज मिल सकता है.

* लोन अवधि सोच-समझकर तय करें, क्योंकि लंबी अवधि पर ईएमआई तो कम होगी लेकिन ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा.

* प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेज जरूर जांचें.