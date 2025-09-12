होम लोन EMI घटाने का सीक्रेट: फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट में किससे होगा फायदा?
Advertisement
trendingNow12919225
Hindi Newsबिजनेस

होम लोन EMI घटाने का सीक्रेट: फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट में किससे होगा फायदा?

घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन जब बात आती है होम लोन की, तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि आखिर कौन-सा इंटरेस्ट रेट चुनें? फिक्स्ड, फ्लोटिंग और हाइब्रिड तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होम लोन EMI घटाने का सीक्रेट: फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट में किससे होगा फायदा?

घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन जब बात आती है होम लोन की, तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि आखिर कौन-सा इंटरेस्ट रेट चुनें? फिक्स्ड, फ्लोटिंग और हाइब्रिड तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. सही चुनाव न केवल ईएमआई पर असर डालता है बल्कि आपकी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग को भी प्रभावित करता है.

फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन: फिक्स्ड रेट में पूरी लोन अवधि या शुरुआती कुछ साल तक ईएमआई एक जैसी रहती है. इसका फायदा यह है कि ब्याज दरें बढ़ने पर भी आपकी ईएमआई नहीं बदलती. यानी मासिक खर्च की प्लानिंग आसान हो जाती है. लेकिन इसका नुकसान यह है कि अगर ब्याज दरें घटें तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, इसकी शुरुआती दरें फ्लोटिंग से ज्यादा होती हैं. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो स्थिरता चाहते हैं और ईएमआई में उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं.

फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन: फ्लोटिंग रेट RBI की नीतियों और मार्केट परिस्थितियों के अनुसार बदलता है. ब्याज दर घटने पर ईएमआई भी घटती है, जिससे लंबे समय में यह सस्ता साबित हो सकता है. यही कारण है कि ज्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट चुनते हैं. हालांकि, ब्याज दर बढ़ने की स्थिति में ईएमआई भी बढ़ सकती है और पूरा बजट बिगाड़ सकती है. यह ऑप्शन लंबे समय तक लोन लेने वालों के लिए बेहतर माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाइब्रिड इंटरेस्ट रेट लोन: हाइब्रिड लोन में शुरुआती कुछ साल ईएमआई फिक्स्ड रहती है और उसके बाद फ्लोटिंग में बदल जाती है. यानी पहले स्थिरता और बाद में मार्केट दरों का फायदा. शुरुआती दरें फ्लोटिंग से थोड़ी अधिक हो सकती हैं, और आगे दरें बढ़ने पर ईएमआई भी ऊपर जा सकती है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो शुरुआती सालों में ईएमआई स्थिर रखना चाहते हैं और बाद में रिस्क लेने को तैयार हैं.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?
बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा का कहना है कि ब्याज दरें स्थिर हो रही हैं और इस समय फ्लोटिंग रेट लोन दूसरे की तुलना में सस्ते हैं. उनका मानना है कि अगर लोन अवधि लंबी है, तो फ्लोटिंग रेट से कुल ब्याज बोझ कम हो सकता है.

क्या रखें ध्यान?
* अलग-अलग बैंकों और NBFC की दरें तुलना करें.
क्रेडिट स्कोर 750+ हो तो कम ब्याज मिल सकता है.
लोन अवधि सोच-समझकर तय करें, क्योंकि लंबी अवधि पर ईएमआई तो कम होगी लेकिन ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा.
प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेज जरूर जांचें.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Home loanhome loan interest

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;