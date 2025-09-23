8,000 रुपये सस्ती हुई होंडा एक्टिवा, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमतें?
8,000 रुपये सस्ती हुई होंडा एक्टिवा, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमतें?

एक्टिवा तगड़ी परफॉर्मेंस, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से खूब पसंद भी किया जाता है.  बता दें अभी तक इस स्कूटर पर 28 प्रतिशत GST लगता था, जिससे इसकी कीमत 81,045 रुपये थी. लेकिन, अब इस पर सिर्फ 18 प्रतिशत GST लगेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:16 PM IST
8,000 रुपये सस्ती हुई होंडा एक्टिवा, जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमतें?

Honda Activa Becomes Cheaper: देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से एक होंडा एक्टिवा अब काफी किफायती हो गया है. GST 2.0 रिफार्म ने 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इस सेगमेंट में एक्स-शोरूम कीमतें सीधे तौर पर कम हो गई हैं. होंडा एक्टिवा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से एक है. एक्टिवा तगड़ी परफॉर्मेंस, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से खूब पसंद भी किया जाता है.  बता दें अभी तक इस स्कूटर पर 28 प्रतिशत GST लगता था, जिससे इसकी कीमत 81,045 रुपये थी. लेकिन, अब इस पर सिर्फ 18 प्रतिशत GST लगेगा.

यह भी पढ़ें : टाटा मोटर्स का र‍िकॉर्ड, दाम में कटौती के बाद एक ही देन में बेच दीं इतने हजार कार

सभी मॉडल लगभग ₹8,000 तक सस्ते 

GST घटने से कंपनी ने इसकी कीमत में  7,831 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. 350 cc से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर देशव्यापी GST कटौती के बाद होंडा एक्टिवा की कीमतों में 7,831 रुपये तक की गिरावट आई है. GST में कटौती के कारण होंडा एक्टिवा के सभी मॉडल लगभग ₹8,000 तक सस्ते हो गए हैं, जिससे 110cc मॉडल पर ₹7,874 तक और 125cc मॉडल पर ₹8,259 तक का फायदा मिल रहा है.

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को सीधी राहत देने के लिए सुधारों की घोषणा की थी.

किस मॉडल पर कितनी घटी कीमत?

होंडा एक्टिवा 110 स्टैंडर्ड

  • मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत: 81,045 रुपये 
  • नई एक्स-शोरूम कीमत: 74,713 रुपये 
  • कीमत में कमी: 6,332 रुपये

होंडा एक्टिवा 110 DLX

  • मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत: 91,565 रुपये 
  • नई एक्स-शोरूम कीमत: 84,411 रुपये 
  • कीमत में कमी: 7,154 रुपये

होंडा एक्टिवा 125 DLX

  • मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत: 96,270 रुपये
  • नई एक्स-शोरूम कीमत: 88,749 रुपये 
  • कीमत में कमी: 7,521 रुपये

होंडा एक्टिवा 125 H-Smart

  • मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत: 1,00,242 रुपये 
  • नई एक्स-शोरूम कीमत: 92,411 रुपये 
  • कीमत में कमी: 7,831 रुपये
