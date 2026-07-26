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Crude Oil: होर्मुज के बाद लाल सागर में भी बढ़ा तनाव, फिर भी कैसे भरभराया कच्चा तेल ? तेजी से गिरे दाम

Crude Oil Price 26 July: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर रखी है. जबकि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर का टेंशन बढ़ा दिया है. तनाव के बीच भी कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है. ऐसा क्या हुआ कि दो अहम रास्ते बंद होने के बाद भी तेल के दाम गिरे हैं?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 26, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:19 AM IST
Crude Oil: होर्मुज के बाद लाल सागर में भी बढ़ा तनाव, फिर भी कैसे भरभराया कच्चा तेल ? तेजी से गिरे दाम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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