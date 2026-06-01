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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज का असर, भारतीय रिफाइनरियां क्रूड ऑयल मिक्स से कैसे बढ़ा रहीं अपना प्रोडक्‍शन?

होर्मुज का असर, भारतीय रिफाइनरियां क्रूड ऑयल मिक्स से कैसे बढ़ा रहीं अपना प्रोडक्‍शन?

Crude Oil Mix: होर्मुज संकट के बीच तेल कंपन‍ियां नई तकनीक के आधार पर अपने प्रोडक्‍शन को बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं. यूक्रेन संकट के बाद अब फ‍िर से तेल कंपन‍ियां अपने काम के तरीके में बड़ा बदलाव कर रही हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:38 PM IST
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Hormuz Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन और संघर्ष ने देश की तेल रिफाइनरियों के गणित को पूरी तरह उलझा दिया है. इस संकट से न केवल क्रूड ऑयल की अविबिलिटी पर असर पड़ रहा है, बल्कि तेल की क्‍वाल‍िटी को लेकर भी बड़ा बदलाव आ रहा है. अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव और बढ़ते टकराव से होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) बंद होने से भारतीय रिफाइनरियां दूसरे देशों से क्रूड ऑलय की व्यवस्था कर रही हैं. इस हालात से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनरियां अपने काम के तरीकों में भी बड़े बदलाव कर रही हैं. इसका मकसद अलग-अलग ग्रेड के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना है.

ग्‍लोबल लेवल पर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल टेक्‍न‍िक देने वाली प्रमुख कंपनी लूमस टेक्नोलॉजी के सीटीओ उज्ज्वल के मुखर्जी ने बताया क‍ि मौजूदा ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन ने तेल उत्पादक क्षेत्रों से सप्‍लाई को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो भारत की जरूरतों को पूरा करते रहे हैं. यही वजह है कि आज भारतीय रिफाइनरियों को क्रूड ऑयल की ऐसी किस्मों को प्रोसेस करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो पहले उनके नियमित फीडस्टॉक का हिस्सा नहीं हुआ करती थीं. इसके चलते रिफाइनरियों को अपनी टेक्‍न‍िक कैपेस‍िटी को नए सिरे से ढालना पड़ रहा है.

चार साल पहले भी यही स्‍थ‍ित‍ि आई

इंड‍ियन र‍िफाइन‍िंग सेक्‍टर के लि‍ए इस तरह की टेक्‍न‍िक और व्यावहारिक तालमेल कोई नया नहीं है. चार साल पहले यूक्रेन संकट शुरू होने पर भारतीय रिफाइनरियों ने भारी छूट पर मिलने वाले रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में बड़ा इजाफा किया था. यह बदलाव भी कई प्लांट की मूल डिजाइनिंग और कैपेस‍िटी से अलग था, जिन्हें किसी खास किस्म के तेल के लिए तैयार किया गया था. आजकल भारतीय तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की अपनी रोजाना की आवक को फिर से कॉन्‍फ‍िगर करने और हाइड्रोक्रैकर्स जैसे अहम अनुकूलनीय एसेट्स का बेहतर यूज करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं.

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आज के दौर में भारतीय रिफाइनरियां महज ट्रेडीशनल फ्यूल बनाने तक ही सीम‍ित नहीं रहना चाहतीं. वे गैस-टू-केमिकल्स और ऑयल -टू- केमिकल्स प्रोजेक्‍ट के साथ-साथ प्रीमियम लुब्रिकेंट बेस ऑयल, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन और डिलेड कोकिंग जैसी मॉडर्न सुव‍िधा के विस्तार में न‍िवेश कर रही हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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