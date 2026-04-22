ईरान जंग के बीच बढ़ी डिमांड; होर्मुज संकट से कंडोम हुए महंगे, कीमतों में 30% तक का उछाल

Costly Condoms : मलेशिया स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी Karex ने कंडोम की कीमतों में 20% से 30% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन संकट जारी रहा तो आगे भी दाम बढ़ सकते हैं.

मांग में जबरदस्त उछाल, खरीदारों का स्टॉक खत्म

कंपनी के CEO गोह मियाह कियात (Goh Miah Kiat) ने बताया कि बढ़ते मालभाड़े और डिलीवरी में देरी के कारण कई खरीदारों का स्टॉक खत्म हो चुका है. इससे मांग में भारी तेजी आई है. उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद नाजुक है, कीमतें महंगी हो चुकी हैं. हमारे पास लागत ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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हर साल 5 अरब कंडोम बनाती है कंपनी

Karex हर साल 5 अरब से ज्यादा कंडोम बनाती है और Durex और Trojan जैसे बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करती है.

ईरान युद्ध से कच्चे माल पर बड़ा असर

ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल निर्यात प्रभावित हुआ है. इससे जरूरी कच्चे माल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद Karex को सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल, सिलिकॉन ऑयल और एल्युमिनियम फॉयल जैसी चीजों की लागत में तेज बढ़ोतरी झेलनी पड़ी है. कंपनी के मुताबि सिलिकॉन ऑयल की कीमत करीब 30% बढ़ चुकी है. नाइट्राइल लेटेक्स की कीमत दोगुनी हो गई है. नेचुरल रबर जनवरी से अब तक एक-तिहाई महंगा हो चुका है.

CEO ने बताया कि कंपनी के पास अगले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त स्टॉक है. लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इस साल कुल मिलाकर कंडोम की मांग करीब 30% बढ़ी है. शिपिंग संकट और बढ़ती मांग ने वैश्विक कमी को और गंभीर बना दिया है.

जहाजों में फंसा माल

कंपनी ने बताया कि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों के लिए निर्यात में भारी देरी हो रही है. पहले जहां सामान पहुंचने में 1 महीना लगता था. अब करीब 2 महीने लग रहे हैं.