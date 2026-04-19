Strait of Hormuz : दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में शामिल होर्मुज 24 घंटे से भी कम समय के लिए खुला और फिर तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार की चिंता दोबारा बढ़ा दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है. हाल ही में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को कमर्शियल जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया गया था. इससे बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट करीब 9% टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया था. लेकिन, कुछ घंटों बाद फिर से आवाजाही पर सख्ती और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार का रुख बदल दिया है.

20% तेल कारोबार की लाइफलाइन है होर्मुज

एनालिस्ट का कहना है कि होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया के करीब 20% तेल कारोबार की लाइफलाइन है. यहां किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर सप्लाई और कीमतों पर पड़ता है. अगर अगले कुछ दिनों में तनाव और बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो ब्रेंट क्रूड दोबारा 95 से 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक जा सकता है.

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भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति अहम है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. क्रूड महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल, एविएशन फ्यूल और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है. इससे महंगाई पर भी असर पड़ता है.

चेतावनी के बाद होर्मुज का रास्ता बंद

ईरान की चेतावनी के बाद होर्मुज का रास्ता बंद है. LNG टैंकरों ने वहां से वापस लौटना शुरू कर दिया. आंकड़ों के मुताबिक, कतर से रवाना हुए पांच जहाज रुक गए या फिर अपना रास्ता बदलकर लौट गए. भारत ने जहाजों पर फायरिंग की खबरों को लेकर तेहरान के सामने विरोध दर्ज कराया है, जबकि ईरान ने कहा है कि युद्ध खत्म होने तक होर्मुज से गुजरने वाले ट्रैफिक पर उसका नियंत्रण रहेगा.