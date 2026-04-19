Advertisement
trendingNow13184178
Hindi Newsबिजनेस24 घंटे से भी कम खुला होर्मुज! क्‍या अब क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर आएगी तेजी?

24 घंटे से भी कम खुला होर्मुज! क्‍या अब क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर आएगी तेजी?

हाल ही में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को कमर्शियल जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया गया था. इससे बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: X
source: X

Strait of Hormuz : दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में शामिल होर्मुज 24 घंटे से भी कम समय के लिए खुला और फिर तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार की चिंता दोबारा बढ़ा दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है. हाल ही में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को कमर्शियल जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया गया था. इससे बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट करीब 9% टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया था. लेकिन, कुछ घंटों बाद फिर से आवाजाही पर सख्ती और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार का रुख बदल दिया है.

 20% तेल कारोबार की लाइफलाइन है होर्मुज

एनालिस्ट का कहना है कि होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया के करीब 20% तेल कारोबार की लाइफलाइन है. यहां किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर सप्लाई और कीमतों पर पड़ता है. अगर अगले कुछ दिनों में तनाव और बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो ब्रेंट क्रूड दोबारा 95 से 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति अहम है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. क्रूड महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल, एविएशन फ्यूल और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है. इससे महंगाई पर भी असर पड़ता है.

चेतावनी के बाद होर्मुज का रास्ता बंद

ईरान की चेतावनी के बाद होर्मुज का रास्ता बंद है. LNG टैंकरों ने वहां से वापस लौटना शुरू कर दिया. आंकड़ों के मुताबिक, कतर से रवाना हुए पांच जहाज रुक गए या फिर अपना रास्ता बदलकर लौट गए. भारत ने जहाजों पर फायरिंग की खबरों को लेकर तेहरान के सामने विरोध दर्ज कराया है, जबकि ईरान ने कहा है कि युद्ध खत्म होने तक होर्मुज से गुजरने वाले ट्रैफिक पर उसका नियंत्रण रहेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Strait of Hormuz

Trending news

LIVE Update : 'इजरायल अमेरिका का महान सहयोगी', डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर की तारीफ
iran
LIVE Update : 'इजरायल अमेरिका का महान सहयोगी', डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर की तारीफ
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
Narendra Modi news
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi speech to nation
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी
pm modi address to nation
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी