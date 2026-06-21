ये तनाव हाल ही में लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच हुई झड़पों के बाद बढ़ा है. इसने व्यापक अमेरिका-ईरान समझौते को भी खतरे में डाल दिया था. हालांकि बाद में उस युद्धविराम को बहाल कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र की नाजुक सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया. अब शिपिंग कंपनियां और ऊर्जा कारोबार से जुड़े व्यापारी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि होर्मुज की यह बंदी लंबी अवधि तक बनी रहती है या फिर चल रही वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कूटनीतिक कदम साबित होती है.