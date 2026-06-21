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दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा? ईरान ने दोबारा बंद किया होर्मुज, क्रूड कीमतों में उछाल की आशंका; तेल बाजार में बढ़ी चिंता

तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल ने हाल ही में हुए युद्धविराम MoU का उल्लंघन किया है. ये फैसला ईरान की शीर्ष सैन्य कमान खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर द्वारा घोषित किया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:00 AM IST
दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा? ईरान ने दोबारा बंद किया होर्मुज, क्रूड कीमतों में उछाल की आशंका; तेल बाजार में बढ़ी चिंता
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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