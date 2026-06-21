US-Israel Ceasefire Violations : ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने की घोषणा कर दी. तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल ने हाल ही में हुए युद्धविराम MoU का उल्लंघन किया है.
ये फैसला ईरान की शीर्ष सैन्य कमान खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर द्वारा घोषित किया गया. ईरान का कहना है कि वाशिंगटन ने 'विश्वास का स्पष्ट उल्लंघन' किया है, जबकि इजरायल ने युद्धविराम प्रतिबद्धताओं के बावजूद दक्षिणी लेबनान में सैन्य गतिविधियां जारी रखी हैं. तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि ये गतिविधियां जारी रहीं तो होर्मुज को बंद करना केवल 'पहला कदम' साबित हो सकता है.
ईरान के इस कदम से इसी महीने हुए अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर खतरा मंडराने लगा है. इस समझौते का उद्देश्य 60 दिनों के लिए युद्धविराम को बढ़ाना, हॉरमुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम तथा प्रतिबंधों में राहत को लेकर व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त करना था. हालांकि ईरान का दावा है कि युद्धविराम उल्लंघन के जवाब में यह कदम उठाया गया है. लेकिन, अमेरिका ने पूर्ण नाकेबंदी की खबरों को कमतर बताते हुए कहा है कि समुद्री यातायात अभी भी जारी है और कूटनीतिक संपर्क सक्रिय बने हुए हैं.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, 'ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि तेल की आपूर्ति पूरी तरह रुक गई हो.' उन्होंने यह भी बताया कि स्विट्जरलैंड में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है. होर्मुज वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मार्ग पर लंबे समय तक प्रतिबंध बना रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है.
ये तनाव हाल ही में लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच हुई झड़पों के बाद बढ़ा है. इसने व्यापक अमेरिका-ईरान समझौते को भी खतरे में डाल दिया था. हालांकि बाद में उस युद्धविराम को बहाल कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र की नाजुक सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया. अब शिपिंग कंपनियां और ऊर्जा कारोबार से जुड़े व्यापारी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि होर्मुज की यह बंदी लंबी अवधि तक बनी रहती है या फिर चल रही वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कूटनीतिक कदम साबित होती है.