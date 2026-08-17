/होर्मुज लगभग बंद, लाल सागर में बढ़ा हूतियों का प्रहार, अमेरिका-ईरान के बीच अटकी बात...फिर भी कच्चा तेल शांत, कैसे ?

Crude Oil Price 17 August: अमेरिका-ईरान युद्ध का ना तो कोई नतीजा निकल रहा है और ना ही कच्चे तेल की कीमतों में शांति लौट रही है. होर्मुज पर बातचीत बेनतीजा दिख रही है. ईरान ने अमेरिका को किनारा कर ओमान के साथ होर्मुज का नया रोडमैप तैयार किया है.
इन सब उठापटक के बीच कच्चे तेल की कीमतें फिर से 89 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी है. कच्चे तेल की कीमतों में 17 अगस्त को 0.55 डॉलर तक चढ़ गई. ब्रेंट क्रूड 89.14 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई तो, WTI क्रूड के रेट 0.36 डॉलर के बढ़त के साथ 82.67 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गई है.
अगर आप कच्चे तेल की कीमतों में ग्राफ पर गौर करें, तो तेल के दाम ऊपर-नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन बेलगाम वाली स्थिति नहीं बनी है. क्रूड ने एक बार सिर्फ 115 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को छुआ है.बीते 5 महीनों से भी ज्यादा वक्त से जारी खाड़ी युद्ध और होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही ठप होने के बावजूद तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है.
होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति नहीं बन रही है. ईरान ने होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दिया है. Kpler डेटा के मुताबिक सोमवार को रविवार को होर्मुज से एक भी जहाज पार नहीं कर पाया.शिप-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक शनिवार को सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे. इसके मुकाबले पिछले वीकेंड इस रास्ते से 31 जहाजों की क्रॉसिंग हुई थीं.
ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20 फीसदी ट्रेड होर्मुज के रास्ते से होता है. हॉर्मुज से हर दिन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे. कच्चे तेल का हर पांचवां जहाज और LNG कार्गों इसी जलमार्ग से होकर गुजरता था, लेकिन युद्द के बाद से जहाजों की आवाजाही ठप पड़ गई. बीच-बीच में कुछ जहाजों को अस्थाई तौर पर रास्ता दे दिया जाता है, लेकिन रास्ते को आधिकारिक तौर पर ईरान ने बंद कर रखा है. जिस रास्ते को ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लाइफलाइन कहा जाता है, उसके बंद होने के बाद भी अब तेल में वो उबाल नहीं देखा जा रहा है, जो युद्ध के शुरुआती दिनों में देखा जा रहा था. ईरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज से शिपिंग तभी सामान्य होगी जब अमेरिका उसकी शर्तों को स्वीकार करेगा. जबकि डोनाल्ड ट्रंप हर बदलते पल के साथ बदल जाते हैं.
सिर्फ होर्मुज ही नहीं बल्कि लाल सागर में भी तनाव बढ़ रहा है. यमन के हूतियों ने सऊदी अरब के जहाज पर हमला कर लाल सागर के रास्ते को भी ट्रेड के लिए संवेदनशील बना दिया है. ADNOC के 3 जहाजों को भी निशाना बनाया गया. Kpler डेटा के मुताबिक बाबल-मंदेब (Bab el-Mandeb) से इस हफ्ते 49 जहाजों ने पार किया, जबकि बीते हफ्ते इसकी संख्या 55 थी.
हॉर्मुज में ट्रैफिक लगभग बंद है, लेकिन फिलहाल ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है.28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान युद्ध लंबा खींच रहा है. ऐसे में भारत समेत कई देशों ने ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स का इंतजाम कर लिया है.
ट्रेडर्स ने तेल सप्लाई के लिए दूसरे मार्गों पर का रूख कर होर्मुज पर निर्भरता कम कर दी है.
ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स जैसे E20, EV, सोलर ऊर्जा के विकल्प तलाशे जा रहे हैं.
ग्लोबल सप्लाई बफर स्टॉक ने तेल की कीमतों को नियंत्रित किया है.