House Help 3 BHK Flat: आज के महंगाई वाले दौर में आपके ल‍िये घर खरीदना सपना हो सकता है. लेक‍िन आपके यहां काम करने वाली हाउस हेल्‍प (घरेलू सहाय‍िका) के ल‍िये ये शायद मुश्‍क‍िल न हो. जी हां, यह हम नहीं लोगों का अनुभव कह रहा है. इन द‍िनों गुजरात के सूरत में रहने वाली एक हाउस हेल्‍प की सेव‍िंग ने सबको चौंका द‍िया है. कंटेंट क्रिएटर नलिनी उनागर (Nalini Unagar) ने अपनी हाउस हेल्‍प का जो क‍िस्‍सा सोशल मीड‍िया पर शेयर क‍िया है. उसे सुनकर आप भी माथा पकड़ लेंगे.

मकान खरीदने के लि‍ए 54 लाख का कैश

नलिनी उनागर ने एक्स पर ल‍िखा क‍ि उसकी हाउस हेल्‍प ने 60 लाख रुपये का 3BHK फ्लैट खरीदा है. इसके ल‍िए उसने केवल 10 लाख रुपये का लोन लिया. इतना ही नहीं 4 लाख रुपये फर्नीचर के काम पर खर्च क‍िये. नलिनी ने लिखा, 'मैं तो हैरान रह गई.' उन्‍होंने ल‍िखा एक सुबह हाउस हेल्‍प काम पर आई तो उसका चेहरा चमक रहा था. उसने बताया कि सूरत में 3 BHK फ्लैट की डील फाइनल हो गई है. आप भी ह‍िसाब लगा रहे होंगे क‍ि कुल 64 लाख रुपये के खर्चे में से महज 10 लाख रुपये का लोन यानी 54 लाख का कैश.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ यह कमाल?

ये सब जानने के बाद आप यही सोच रहे होंगे क‍ि कम कमाने वालों के पास इतना कैश कहां से आया. नलिनी ने अपनी पोस्‍ट में बताया क‍ि हाउस हेल्‍प की सफलता का राज स्मार्ट सेविंग और गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना है. काफी लोगों का यह सोचना होता है क‍ि कम कमाने वाले अमीर नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है. उनकी नौकरानी ने बताया कि वह जो भी पैसा कमाती है, उसका ज्‍यादा से ज्‍यादा फोकस उसकी सेव‍िंग पर रहता है. वह रेस्टोरेंट, घूमने-फिरने या गैजेट्स पर पैसे खर्च नहीं करती. हर महीने वह अच्छी-खासी सेव‍िंग करती है. नलिनी ने ल‍िखा, 'यह सब स्मार्ट सेविंग का ही जादू है.'

सरकारी मदद से चलता है खर्च

असंगठ‍ित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे फ्री मेडिकल, अनाज, पढ़ाई और ट्रांसपोर्ट की सुव‍िधा का फायदा उठाते हैं. इनके बेसिक खर्च सरकारी मदद से चलते हैं, यही कारण है क‍ि इनकी सेव‍िंग ज्‍यादा होती है. एक यूजर ने ल‍िखा सैलरीड क्‍लास पर भारी टैक्स लगता है लेक‍िन हाउस हेल्‍प और स्ट्रीट वेंडर पर जीरो टैक्स. परिवार में चार लोग म‍िलकर 60-70 हजार रुपये महीना या इससे भी ज्‍यादा आसानी से कमाते हैं. इसमें से 50 हजार भी बचाया तो 60 लाख का फ्लैट आसानी से ल‍िया जा सकता है.

नलिनी की हाउस हेल्‍प ने बातों ही बातों में बताया क‍ि इससे पहले उसके पास गुजरात के वेलांजा गांव में दो मंजिला मकान और एक दुकान भी है. उसकी ये दोनों ही प्रॉपर्टी किराये पर हैं. यानी आप रेंटल इनकम के जर‍िये अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं. नलिनी ने लिखा, 'मैं उसकी बात सुनकर चुपचाप बैठी रही. इतनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा भी नहीं था.' नलिनी की यह पोस्‍ट प‍िछले कुछ द‍िन से तेजी से वायरल हो रही है. लाखों लोगों ने इसे शेयर क‍िया है. एक्स पर यूजर्स की तरफ से नौकरानी की जमकर तारीफ की जा रही है. (हाउस हेल्‍प की काल्‍पन‍िक फोटो)