दिल्ली, मुंबई को भूल जाइए, अब टियर II शहरों का है जलवा, घरों की बिक्री 4% बढ़ी

इन 15 टियर II शहर में अहमदाबाद, सूरत, गांधी नगर, वडोदरा, जयपुर, नासिक, नागपुर, मोहाली, भुवनेश्वर, लखनऊ, भोपाल, कोयंबटूर, गोवा, त्रिवेंद्रम और कोच्चि शामिल हैं. सितंबर 2025 को खत्म हुई तीसरी तिमाही में नई सप्लाई सालाना 10% घटकर 28,721 यूनिट रह गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:57 PM IST
Housing sales : देश के 15 बड़े टियर II शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री सालाना 4% बढ़कर 37,409 करोड़ रुपये हो गई है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म प्रॉपइक्विटी के डेटा से पता चला है कि भारत के टॉप 15 टियर II शहरों में घरों की बिक्री इस साल की सितंबर तिमाही में साल-दर-साल (YoY) 4% गिरकर 39,201 यूनिट हो गयी है. प्रॉपइक्विटी के मुताबिक, वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है. 

टियर-2 में कौन से शहर हैं शामिल?

टियर-2 शहर देश के शहरी विकास में मजबूत दावेदार के तौर पर उभरते हुए शहर हैं. हालांकि ये शहर टियर-1 शहरों से छोटे हैं. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी और आर्थिक विकास जैसे सेक्टर में तेजी से विकास और तरक्की हो रही है. टियर-2 शहर में 1 से 4 मिलियन लोगों की आबादी है और कहीं-कहीं इससे भी ज्यादा है. यहां रहने का खर्च कम है और रियल एस्टेट भी सस्ता मिलता है. अच्छे कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन की वजह से टैलेंटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है. इन 15 टियर II शहर में अहमदाबाद, सूरत, गांधी नगर, वडोदरा, जयपुर, नासिक, नागपुर, मोहाली, भुवनेश्वर, लखनऊ, भोपाल, कोयंबटूर, गोवा, त्रिवेंद्रम और कोच्चि शामिल हैं. सितंबर 2025 को खत्म हुई तीसरी तिमाही में नई सप्लाई सालाना 10% घटकर 28,721 यूनिट रह गई है.

अहमदाबाद में गिरी सेल

इन 15 शहरों में सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट अहमदाबाद में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की बिक्री सालाना 6 प्रतिशत गिरकर 13,021 यूनिट रह गई है. वहीं, सूरत में बिक्री 8% गिरकर 4,936 यूनिट रह गई है.

टियर 2 शहर भारत की ग्रोथ स्टोरी के मुख्य इंजन 

प्रॉपइक्विटी के फाउंडर और CEO समीर जसूजा ने कहा, 'टियर 2 शहर भारत की ग्रोथ स्टोरी के मुख्य इंजन बने हुए हैं. रोजगार के मौके बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और मजबूत कनेक्टिविटी से रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल रियल एस्टेट में लगातार डिमांड बनी हुई है.' धोलेरा की रियल एस्टेट फर्म आइजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ललित परिहार ने कहा कि गुजरात के चार शहर, यानी अहमदाबाद, सूरत, गांधी नगर और वडोदरा, टियर 2 शहरों में लॉन्च और बिक्री दोनों में हावी हैं और हर एक का हिस्सा 60% से ज्यादा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

