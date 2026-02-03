Trump US Tariff: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी

Trade Deal with US: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने भाारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि वो भारत पर टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने जा रहे हैं. वहीं उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं. इस पोस्ट से पहले उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेस्ट की तस्वीर पोस्ट की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत की और फिर पोस्ट के जरिए मेगा ट्रेड डील का ऐलान कर दिया.

ट्रंप का टैरिफ पर यूटर्न, लेकिन शर्तें भी रखी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी तेल की खरीद कम करने पर भारत पर टैरिफ कम करने का ऐलान किया, हालांकि उनके पोस्ट से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि रूसी तेल की खरीद के चलते भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को वो खत्म कर रहे हैं या नहीं. अगर उनके पोस्ट को देखें तो उसमें स्पष्ट कि भारत ने चूंकि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है इसलिए वो रिसिप्रोकल टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद यही है कि रूसी तेल की वजह से लगने वाला 25 फीसदी टैरिफ भी खत्म हो जाएगा. यानी भारत पर 50 फीसदी के बजाए सिर्फ 18 फीसदी टैरिफ लग सकता है. भारत का मास्टरस्ट्रोक, ट्रंप ने टैरिफ पर लिया यूटर्न, भारत के साथ ट्रेड डील पर बनी बात...जानिए आधी रात को क्या-क्या हुआ, भारत को कितना नफा-नुकसान ?

भारत के सामने रखी शर्तें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों में से हैं, जिनपर भरोसा करना मुश्किल होता है. वो अपने फायदे के अलावा किसी का कुछ नहीं सोचते. वो राष्ट्रपति से ज्यादा बिजनेस लीडर के तौर पर काम करते हैं. ऐसे में भारत पर टैरिफ हटाने और ट्रेड डील की बात फाइनल करने के लिए भी उन्होंने शर्तें रखीं है.

1. भारत अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को घटाकर शून्य कर देगा.

2. भारत रूस के साथ कच्चे तेल की खरीदारी को बंद कर देगा.

3. भारत रूस के बजाए अमेरिका से ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी तेल खरीदेगा.

4. भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर सकता है.

5. भारत ने Buy American के लिए कमिटमेंट किया. भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, खनिज की खरीदारी करेगा.



