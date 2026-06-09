/12 साल बेमिसाल; जानिए कैसे मोदी सरकार ने इन बदलावों से पूरी तरह बदल दिया पैसे खर्च करने का तरीका?

इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) बना, इसने भारत में डिजिटल भुगतान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. वर्ष 2016 में लॉन्च हुए UPI ने बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तत्काल और आसान लेन-देन की सुविधा दी. आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक QR कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहे हैं और डिजिटल लेन-देन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए वे 5 बड़े बदलाव, जिन्होंने भारतीयों के पैसे खर्च करने और लेन-देन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया.