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12 साल बेमिसाल; जानिए कैसे मोदी सरकार ने इन बदलावों से पूरी तरह बदल दिया पैसे खर्च करने का तरीका?

वर्ष 2016 में लॉन्च हुए UPI ने बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तत्काल और आसान लेन-देन की सुविधा दी. आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक QR कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहे हैं और डिजिटल लेन-देन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:20 PM IST
12 साल बेमिसाल; जानिए कैसे मोदी सरकार ने इन बदलावों से पूरी तरह बदल दिया पैसे खर्च करने का तरीका?
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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