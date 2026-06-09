/12 साल बेमिसाल; जानिए कैसे मोदी सरकार ने इन बदलावों से पूरी तरह बदल दिया पैसे खर्च करने का तरीका?

12 Years of Modi Government : केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ देश की वित्तीय व्यवस्था में आया बड़ा बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ‘डिजिटल इंडिया’ पहल ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में बदलाव लाया, बल्कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा दी. वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहचान और आसान बैंकिंग सुविधाओं के जरिए सरकार ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा है.
इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) बना, इसने भारत में डिजिटल भुगतान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. वर्ष 2016 में लॉन्च हुए UPI ने बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तत्काल और आसान लेन-देन की सुविधा दी. आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक QR कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहे हैं और डिजिटल लेन-देन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए वे 5 बड़े बदलाव, जिन्होंने भारतीयों के पैसे खर्च करने और लेन-देन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया.
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से पहले सरकार ने जनधन खाते, आधार और मोबाइल नंबर को जोड़कर JAM (जनधन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी की शुरुआत की. इस पहल के जरिए करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का रास्ता तैयार हुआ.
सरकार के समर्थन से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2016 में UPI लॉन्च किया. इस प्लेटफॉर्म ने विभिन्न बैंकों को एक नेटवर्क पर जोड़ते हुए तत्काल और आसान भुगतान की सुविधा दी. इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुलभ हो गए.
UPI पर मर्चेंट शुल्क न होने से छोटे दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों ने भी डिजिटल भुगतान अपनाया है. इससे लाखों छोटे कारोबार डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने और नकदी पर निर्भरता कम हुई.
मोदी सरकार ने डिजिटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू किया. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बिचौलियों की भूमिका घटी और सरकारी सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचने लगी.
सरकार ने लगातार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन, जागरूकता अभियान और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित किया. इसके परिणामस्वरूप लोगों की भुगतान संबंधी आदतों में बड़ा बदलाव आया और डिजिटल लेन-देन तेजी से बढ़ा है.
पिछले 12 वर्षों में भारत ने नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल भुगतान आधारित व्यवस्था की ओर बड़ी यात्रा तय की है. वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक आधारित शासन के जरिए मोदी सरकार ने देश में पैसे के इस्तेमाल और लेन-देन के तौर-तरीकों को नई पहचान दी है.