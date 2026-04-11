8th Pay Commission: 2.57 Vs 3.0 Vs 3.25 फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी पर क्या पड़ेगा असर? आसान भाषा में समझें

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स नए सैलरी स्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर करीब 3.0 के आस-पास तय किया जा सकता है. हालांकि, इस पर अभी चर्चा जारी है. आयोग महंगाई और जीवन-यापन की लागत का आकलन कर रहा है. यही मल्टीप्लायर ये तय करेगा कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी.

जनवरी में गठित 8वें वेतन आयोग को आर्थिक कारकों का अध्ययन करने के बाद नई सैलरी स्ट्रक्चर की सिफारिश करनी है. फिलहाल वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है, जहां फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू था.

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (मल्टीप्लायर) होता है, जिसके जरिए पुराने वेतन को नए वेतन आयोग में संशोधित किया जाता है. इसमें महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा जाता है. 7वें वेतन आयोग में एंट्री लेवल की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जिसे 2.57 से गुणा करके 18,000 रुपये किया गया था. 8वें वेतन आयोग में भी यही तरीका अपनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें : गडकरी ने बदला हाइवे बनाने का न‍ियम, क्‍यों क‍िया बदलाव; नए न‍ियम से क्‍या बदलेगा?

फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी

अगर वर्तमान एंट्री लेवल सैलरी 18,000 रुपये को अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाए, तो परिणाम इस तरह होंगे:

2.57 पर: 46,260 रुपये

3.0 पर: 54,000 रुपये

3.25 पर: 58,500 रुपये

पे लेवल और सैलरी स्ट्रक्चर

मौजूदा पे मैट्रिक्स में लेवल 1 की सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होकर 56,900 रुपये तक जाती है, जबकि लेवल 2 में यह 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक है. इस स्ट्रक्चर में कुल 18 लेवल शामिल हैं, जिनमें उच्च पदों के लिए अधिक वेतन निर्धारित है. सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA), प्रोविडेंट फंड (PF) और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो संशोधित बेसिक सैलरी 46,260 रुपये से 6,42,500 रुपये तक हो सकती है. वहीं 3.0 होने पर ये बढ़कर 54,000 रुपये से 7,50,000 रुपये तक पहुंच सकती है और 3.25 होने पर सैलरी रेंज 58,500 रुपये से 8,12,500 रुपये तक जा सकती है.