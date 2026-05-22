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Hindi Newsबिजनेसमछली बेचने वाला कैसे बना सैमसंग का मालिक, बना दिया ₹9,62,86,20,00,00,000 का धंधा, लोगों की एक शिकायत पर जला दिए थे लाखों फोन

मछली बेचने वाला कैसे बना सैमसंग का मालिक, बना दिया ₹9,62,86,20,00,00,000 का धंधा, लोगों की एक शिकायत पर जला दिए थे लाखों फोन

Samsung Success Story:   जिस Samsung का नाम सुनते ही दिमाग में  मोबाइल फोन, फ्रिज, टेलीविजन की तस्वीरें दिखने लगती है, उस कंपनी की शुरुआत एक मछली बेचने वाले ने की है. सड़क किनारे मछली-भाजी बेचने वाले ने 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 9,62,86,20,00,00,000 रुपये की कंपनी कैसे शुरू की, समझते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 22, 2026, 09:18 AM IST
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मछली बेचने वाला कैसे बना सैमसंग का मालिक, बना दिया ₹9,62,86,20,00,00,000 का धंधा, लोगों की एक शिकायत पर जला दिए थे लाखों फोन

Sumsung Onwer: क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मछली बेचने वाला कभी अरबपति बन सकता है? क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि राशन की दुकान चलाने वाला कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनने का दावा कर सकता है. भले ही आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये हकीकत है. जिस सैमसंग (Samsung) का नाम सुनते ही दिमाग में  मोबाइल फोन, फ्रिज, टेलीविजन की तस्वीरें दिखने लगती है, उस कंपनी की शुरुआत एक मछली बेचने वाले ने की है. सड़क किनारे मछली-भाजी बेचने वाले ने 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 9,62,86,20,00,00,000 रुपये की कंपनी कैसे शुरू की, समझते हैं.

कैसे हुई सैमसंग की शुरुआत ?  

बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग की शुरुआत एक किराना स्टोर से हुई थी. जिस कंपनी के ब्रांड के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज करते हैं, उस कंपनी की नींव ग्रॉसरी स्टोर से रखी गई थीं. साल 1938 में दक्षिण कोरिया के बायुंग चुल ने छोटे से किराया स्टोर से सैमसंग की नींव रखी. शुरुआत इंश्योरेंस सेक्टर से किया, फिर एक्सपोर्ट सेक्टर में कदम रखा. साल1950 में लाइफ इंश्योरेंस और टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनका मन इन सबमें नहीं लग रहा था. चुल जान चुके थे कि आना वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का है. उन्होंने अपनी सारी कमाई के साथ साल 1969 में सैमसंग की शुरुआत की.  

मोबाइल फोन के कारोबार में कैसे की शुरुआत 

चुल ने  साल 1970 में एक जापानी कंपनी के साथ मिल कर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया. इसके बाद साल1980 में उन्होंने पहला मोबाइल फोन बनाया. हालांकि बाजार में इस फोन को उतारने में उसने 8 साल लगा दिए. फाइनली साल 1988 में सैमसंग का पहला मोबाइल फोन मार्केट में आया. सैमसंग के पहले मोबाइल फोन का नाम SGH-100 रखा.  

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जला दिए 1 लाख मोबाइल हैंडसेट  

बाजार में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, लेकिन लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आया. यूजर्स ने फोन में कई खामियां गिनवाई. चुल ने इन्वेंटरी में पड़े लाखों मोबाइल फोन में आग लगवा दी. इंजीनियरों को मोबाइल की गलती सुधारने को कहा. चुल के बाद उनके बेटे  ली कुन ही ने कंपनी की कमान संभाली.  

मोबाइल से लेकर हथियार तक 

 मोबाइल, टीवी , फ्रिज के अलावा सैमसंग कार बनाने से लेकर फाइटर जेट प्लेन तक बनाती है, रियल एस्टेट से लेकर होटल के कारोबार में उनकी भागीदारी है.  कंपनी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर सैमसंग को घाटा हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है. साउथ कोरिया के GDP में अकेले सैमसंग की हिस्सेदारी का करीब 17% की है.  

पढ़ें- दरियागंज में ₹10 में जूस बेचने वाला कैसे बना 'कैसेट किंग', बना दिया 2,89,68,42,00,000 का धंधा, इशारों पर नाचता है पूरा बॉलीवुड

 

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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