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Hindi Newsबिजनेसदरियागंज में ₹10 में जूस बेचने वाला कैसे बना कैसेट किंग, बना दिया 2,89,68,42,00,000 का धंधा, इशारों पर नाचता है पूरा बॉलीवुड

दरियागंज में ₹10 में जूस बेचने वाला कैसे बना 'कैसेट किंग', बना दिया 2,89,68,42,00,000 का धंधा, इशारों पर नाचता है पूरा बॉलीवुड

From Juice Seller to Cassette king :  कैसे पाकिस्तान से दिल्ली आकर जूस का ठेला लगाने वाले ने भारत की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी खड़ी कर दी. 10 रुपये ग्लास जूस बेचने वाला 28000 करोड़ रुपये की कंपनी का मालिक बन गया.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 06:52 AM IST
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दरियागंज में ₹10 में जूस बेचने वाला कैसे बना 'कैसेट किंग', बना दिया 2,89,68,42,00,000 का धंधा, इशारों पर नाचता है पूरा बॉलीवुड

T Series Success Story: 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए एक पंजाबी परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि वो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बनाने वाले हैं. परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिल्ली के दरियागंज में जूस का ठेला लगाने वाले चंद्रभान दुआ ने कभी सोचा नहीं था कि उनके बेटे का शौक उनके परिवार को करोड़पति बना देगा. एक दिन पूरा बॉलीवुड उनके बेटे के इशारे पर नाचेगा . सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका धाक होगा. ये कहानी है देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी T-Series की.  

10 रुपये का जूस बेचने से लेकर 28000 करोड़ की कंपनी के मालिक बनने तक

चंद्रभान दुआ दरियागंज इलाके में जूस बेचा करते थे. बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी पिता का हाथ बंटाना शुरू किया. संगीत के शौकीन गुलशन को म्यूजिक अपनी ओर खींच लेती, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि वो टेक रिकॉर्डर खरीद सके. उन दिनों संगीत, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन ये सब बड़े लोगों के शौक हुआ करता थे. आम आदमी सिर्फ रेडियो के जरिए ही संगीत सुन सकता था. इसी बीच साल 1978 में सरकार ने इम्पोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया, जिससे देश में टेप रिकॉर्ड का आयात शुरू हुआ.  

 कैसेज का ऐसा धंधा बनाया कि सब दंग रह गए
  
1970 के दशक में जब टेप रिकॉर्डर भारत में आने लगे, गुलशन कुमार ने खाली कैसेट में ओरिजिनल गाने कॉपी (डुप्लिकेट) करके उसे सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया. जहां ओरिजनल कैसेट कैसे 30 से 35 रुपये का बिकता था, गुलशन कुमार उसे 7 रुपये में तैयार कर 15-20 रुपये में बेचते थे. एक कैसे पर उन्हें बढ़िया मार्जिन मिलने लगा. धीरे-धीरे दुकानों, बसों तक उनका ये कैसेट वाला धंधा चलने लगाय 

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कब हुई टी-सीरीज की शुरुआत 

11 जुलाई 1983 को उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की. 700 रुपय खर्च कर कैसेट बनाए और उन्हें 2500 रुपये में बेच दिया. उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा. उन्होंने म्यूजिक इंडिया और पॉलीडोर जैसी कंपनियों के दबदबे को खत्म किया.  उन्होंने भक्ति के गानों के शुरुआत की और फिर धीरे-धीरे फिल्मी गानों तक पहुंच गए. 1990 में फिल्म 'आशिकी' के म्यूजिक की सफलता ने टी-सीरीज को रातोंरात देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी बना दी. 

गुलशन कुमार की हत्या के बाद बेटे ने संभाला कारोबार 

भक्ति गीतों के जरिए गुलशन कुमार ने अपनी पहचान बनाई. साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने कंपनी संभाली और नई ऊंचाईयों पर पहुंचा दी.  बॉलीवुड की लगभग 60-70% फिल्मों के म्यूजिक राइट्स अकेले टी-सीरीज के पास हैं. यूट्यूब पर टी सीरीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चैनल हैं. कंपनी की वैल्यूएशन 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है.  कंपनी ने 1,60,000 से भी अधिक गाने बनाए हैं. दर्जनों फिल्मी प्रोड्यूस की है.  उसके यूट्यूब चैनल पर 312M सब्सक्राइबर्स हैं.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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