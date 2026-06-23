WhatsApp CEO Kunal Shah Success Story: दुनिया की दिग्गज ग्लोबल कंपनियों की कमान संभाल रहे भारतीय CEO की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है. भारतीय स्टार्टअप फाउंडर कुणाल शाह ( Kunal Shah) अब व्हाट्सऐप (WhatsApp) के ग्लोबल हेड बनने जा रहे हैं. Meta ने व्हाट्सऐप की कमान कुणाल के हाथों में सौंपी है. कुणाल के पास ना तो IIT की डिग्री है और ना ही वो IIM से पढ़े हैं. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुणाल कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जो अब व्हाट्सऐप के बॉस बनने जा रहे हैं.
30 मई 1979 को अहमदाबाद में जन्मे कुणाल शाह मुंबई में पले-बढ़े हैं. पिता दवा की दुकान चलाते थे. कोई कारोबारी बैकग्राउंड नहीं है. कुणाल बचपन में ही समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है. उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया भी है कि उनके परिवार ने आर्थिक संकट और लगभग दिवालियापन जैसे हालात का सामना किया है. उन्होंने कम उम्र में पैसों की अहमियत समझ ली थी.
कुणाल के पास आईआईटी, आईआईएम या कोई विदेशी की डिग्री नहीं है, उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने MBA कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन कोर्स बीच में ही छोड़कर परिवार की जरूरत के लिए काम करने लगे. कुणाल शाह ने 16 साल की उम्र में ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी की.डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी की. इतना ही नहीं परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने मेहँदी कोन बनाकर भी बेचा. पायरेटेड सीडी बेची, ट्यूशन क्लास चलाई, साइबर कैफे खोला. कुलाण किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे और उनकी यही सोच उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई है.
कुणाल शाह जब 5वीं क्लास में थे, तभी से वो पिता के दवा दुकान में काम किया करते थे. उन्हें दुकान में दवा बेचने से लेकर बैंक में पैसा जमा करने तक का काम पिता ने सीखाया. बदले में उन्हें 5 रुपये मिलते थे. यहीं से उन्हें बिजनेस का गुर सीखने का मौका मिला. साल 2009 में उन्होंने कैशबैक प्रमोशन कंपनी PaisaBack की शुरुआत की. बाद में इसे बदलकर FreeCharge लॉन्च किया. फ्री चार्ज के जरिए लोगों को मोबाइल रिचार्ज के बराबर वैल्यू के डिस्काउंट कूपन मिलते थे. कॉन्सेप्ट नया था, लोगों को मुफ्त फायदा मिल रहा था, इसलिए लोग धड़ाधड़ फ्रीचार्ज ऐप डाउनलोड करने लगे. देखते-देखते ही FreeCharge भारत की सबसे फेमस इंटरनेट कंपनियों में शामिल हो गई. इसी के साथ कुणाल शाह का नाम भारत के तेजी से उभरते स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर मशहूर होने लगा. बाद में साल 2015 में Snapdeal ने FreeCharge को 400 मिलियन डॉलर में खरीद लिया. 2800 करोड़ रुपये की ये डील उस वक्त भारतीय स्टार्टअप की सबसे बड़ी डील के तौर पर शुमार हुई.
साल 2018 में कुणाल ने CRED लॉन्च किया. CRED का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक था. उनका फोकस रहा कि जो लोग आर्थिक रूप से जिम्मेदार हैं, अपने आर्थिक और वित्तीय जिम्मेदारियों को सही से निभाते हैं,उन्हें कोई इनाम क्यों नहीं मिलता? इसी सोच के साथ उन्होंने CRED लॉन्च की. जिसका मकसद उन लोगों को रिवॉर्ड देना है, जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं. शुरुआत में लोगों ने CRED के इस कॉन्सेप्ट का मजाक भी उड़ाया, लेकिन कुणाल जानते थे कि लोग इसे पसंद करेंगे. लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रिवार्ड देने वाली CRED पैसा कैसे कमाती है ? कुणाल को अपने फैसले पर भरोसा था, यही वजह है कि आज CRED के करीब 1.7 करोड़ मेंबर्स हैं और उनका एनुअल रिवेन्यू लगभग 3200 करोड़ रुपये से अधिक है. अब रिवॉर्ड के साथ CRED में पेमेंट, लैंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कई सर्विसेस जुड़ चुके हैं. हाल ही में Meta ने CRED में 900 मिलियन डॉलर का निवेश किया है. उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 4.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
कुणाल शाह सिर्फ फाउंडर नहीं बल्कि निवेशक भी हैं. उनकी पहचान Angel Investors के तौर पर होती है.कुणाल ने करीब 40-50 कंपनियों में पैसे लगाए हैं. जिसमें Go-Jek, Unacademy, Innov8, Spinny, Razorpay जैसे दर्जनों नाम शामिल हैं. दर्जनों कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले कुणाल शाह की अनुमानित संपत्ति करीब 15000 करोड़ रुपये है.
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2015–2018
- Exited FreeCharge. Spent time learning and investing.
- Pondered about: Why can't trust be rewarded? Started with $1M of personal capital.
- Launched CRED to reward people for paying credit card bills on time.
2019–2025
- Built a system run by a…
— Kunal Shah (@kunalb11) June 22, 2026