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कभी मेहंदी कोन बेचने वाला अब बना व्हाट्सऐप का नया बॉस, IIT-IIM का मुंह देखे बिना बनाया ₹43000 करोड़ का धंधा, कौन हैं कुणाल शाह ?

Who is Kunal Shah: मेटा ने फिनटेक कंपनी फ्रीचार्ज, CRED के फाउंडर कुणाल शाह को WhatsApp के सीईओ पद की जिम्मेदारी सौंपी है. कुणाल , जो कभी मेंहदी के कोन, तो कभी पायरेटेड CD बेचा करते थे, आज व्हाट्सऐप के नए बॉस बनने जा रहे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 23, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:19 AM IST
कभी मेहंदी कोन बेचने वाला अब बना व्हाट्सऐप का नया बॉस, IIT-IIM का मुंह देखे बिना बनाया ₹43000 करोड़ का धंधा, कौन हैं कुणाल शाह ?

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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