Advertisement
trendingNow13119449
Hindi Newsबिजनेसबनाने चले थे कुछ,बन गई ₹45,650,000,000,000 की कंपनी, कैसे एक मुस्लिम लड़के के फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब, किसने बनाया पहला वीडियो?

बनाने चले थे कुछ,बन गई ₹45,650,000,000,000 की कंपनी, कैसे एक मुस्लिम लड़के के फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब, किसने बनाया पहला वीडियो?

How Youtube Start: कई बार फ्लॉप आइडिया,नाकाम कहानी भी कामयाबी की लकीर खींच देती है. जावेद करीम के साथ भी ऐसा ही हुआ. जावेद के फेल डेटिंग प्लेटफॉर्म ने दुनिया को क्रिएटर इकॉनमी का नया आइडिया दे दिया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना,जहां बिना कुछ खर्च किए कंपनी हर साल अरबों की कमाई करती है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 23, 2026, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बनाने चले थे कुछ,बन गई ₹45,650,000,000,000 की कंपनी, कैसे एक मुस्लिम लड़के के फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब, किसने बनाया पहला वीडियो?

Who Is Youtube Owner: कई बार फ्लॉप आइडिया,नाकाम कहानी भी कामयाबी की लकीर खींच देती है. बांग्लादेशी मूल के जावेद करीम के साथ भी ऐसा ही हुआ. जावेद एक वीडियो डेटिंग ऐप बनाना चाहते थे.अपने दो साथियों चैड हर्ले और स्टीव चेन के साथ मिलकर उन्होंने 'ट्यून इन, हुक अप' (Tune In, Hook Up) नाम से एक वीडियो डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया. पिज्जा शॉप में बैठकर उन्होंने डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन ये आइडिया काम नहीं किया. महीनों बीत गए, किसी ने उनके डेटिंग प्लेटफॉर्म पर दस्तक नहीं दी. तीनों दोस्त मायूस थे, पर उन्हें पता नहीं था कि उनका ये फ्लॉप बिजनेस एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बनने वाला है. एक फेल डेटिंग साइट दुनिया को क्रिएटर इकॉनमी का नया आइडिया देने वाली है. तीनों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, जहां बिना कुछ खर्च किए कंपनी हर साल अरबों की कमाई करती है. ये कहानी है यूट्यूब (YouTube) की, जिसने रेवेन्यू के मामले में नेटफ्लिक्स (Netflix) को पीछे छोड़ दिया. 

कैसे हुई यूट्यूब की शुरुआत, कौन हैं मालिक ?  

यूट्यूब की शुरुआत एक फेल डेटिंग प्लेटफॉर्म की नींव पर टिकी है. तीन दोस्त जावेद करीम,चैड हर्ले और स्टीव चेन का पहला वेंचर बंद हो गया. उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जहां वीडियो शेयर करना आसान हो. साल 2005 में उन्होंने YouTube डोमेन रजिस्टर कर लिया. धीरे-धीरे उनका ये प्लेटफॉर्म लोगों के बीच मशहूर होने लगा. लोगों के लिए ये बिल्कुल नया था. लोग इस प्लेटफॉर्म पर टाइम बिताने लगे, वीडियो अपलोड करने लगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

यूट्यूब पर किसने अपलोड किया पहला वीडियो ?

खुद यूट्यूब के फाउंडर जावेद करीम दुनिया के पहले कंटेंट क्रिएटर बने. उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया.19 सेकेंड के वीडियो मी एट द जू (Me at the Zoo) अपलोड कर नई शुरुआत कर दी. धीरे-धीरे उनके इस प्लेटफॉर्म ने रफ्तार पकड़ ली. दिसंबर 2005 तक रोज 20 लाख से ज्यादा लोग इस साइट पर आने लगे. पॉपुलर तो हो गए, यूजर बढ़ने से खर्च भी बढ़ने लगा, लेकिन वो कमाई का मॉडल क्रैक नहीं कर पाए थे. तीनों दोस्त यूट्यूब से कमाई का मॉडल तलाश ही रहे थे कि गूगल ने इस वीडियो प्लेटफॉर्म की ताकत को भांप लिया. साल 2006 में गूगल ने 1.65 अरब डॉलर में YouTube को खरीद लिया. उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी डील थी.  

कितनी बड़ी कंपनी है यूट्यूब, कैसे होती है कमाई ? 

YouTube की कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कंपनी ने बिना कुछ खर्च किए साल 2025 में 60 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया. उसने कमाई के मामले में Netflix को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने 45 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया. नेटफ्लिक्स जो कंटेंट बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, वहीं यूट्यूब का बिजनेस मॉडल दूसरों के कंटेंट से कमाई करना है. भारत में  यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन 16000 करोड़ रुपये का है. सिर्फ भारत में करीब 9.3 लाख लोग कमाई के लिए इसपर निर्भर है. ग्लोबली 700 मिलियन घंटे का पॉडकस्ट YouTube पर टीवी के जरिए कंज्यूम किया जाता है. कंटेंट किएटर्स की बदौलत यूट्यूब की मोटी कमाई होती है. अगर वैल्यूएशन की बात करें तो साल 2025 में ये 550 अरब डॉलर यानी 4,99,21,32,75,00,000 रुपये के करीब पहुंच गई है. आज ये दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है.   

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
SPICE-1000, Rampage... भारत को मिलेंगे इजराइल के वो हथियार जिनसे कांप उठेंगे मुनीर!
PM Modi Israel visit
SPICE-1000, Rampage... भारत को मिलेंगे इजराइल के वो हथियार जिनसे कांप उठेंगे मुनीर!
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा