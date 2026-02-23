बनाने चले थे कुछ,बन गई ₹45,650,000,000,000 की कंपनी, कैसे एक मुस्लिम लड़के के फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब, किसने बनाया पहला वीडियो?

How Youtube Start: कई बार फ्लॉप आइडिया,नाकाम कहानी भी कामयाबी की लकीर खींच देती है. जावेद करीम के साथ भी ऐसा ही हुआ. जावेद के फेल डेटिंग प्लेटफॉर्म ने दुनिया को क्रिएटर इकॉनमी का नया आइडिया दे दिया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना,जहां बिना कुछ खर्च किए कंपनी हर साल अरबों की कमाई करती है.
कैसे हुई यूट्यूब की शुरुआत, कौन हैं मालिक ?
यूट्यूब की शुरुआत एक फेल डेटिंग प्लेटफॉर्म की नींव पर टिकी है. तीन दोस्त जावेद करीम,चैड हर्ले और स्टीव चेन का पहला वेंचर बंद हो गया. उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जहां वीडियो शेयर करना आसान हो. साल 2005 में उन्होंने YouTube डोमेन रजिस्टर कर लिया. धीरे-धीरे उनका ये प्लेटफॉर्म लोगों के बीच मशहूर होने लगा. लोगों के लिए ये बिल्कुल नया था. लोग इस प्लेटफॉर्म पर टाइम बिताने लगे, वीडियो अपलोड करने लगे.
यूट्यूब पर किसने अपलोड किया पहला वीडियो ?
खुद यूट्यूब के फाउंडर जावेद करीम दुनिया के पहले कंटेंट क्रिएटर बने. उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया.19 सेकेंड के वीडियो मी एट द जू (Me at the Zoo) अपलोड कर नई शुरुआत कर दी. धीरे-धीरे उनके इस प्लेटफॉर्म ने रफ्तार पकड़ ली. दिसंबर 2005 तक रोज 20 लाख से ज्यादा लोग इस साइट पर आने लगे. पॉपुलर तो हो गए, यूजर बढ़ने से खर्च भी बढ़ने लगा, लेकिन वो कमाई का मॉडल क्रैक नहीं कर पाए थे. तीनों दोस्त यूट्यूब से कमाई का मॉडल तलाश ही रहे थे कि गूगल ने इस वीडियो प्लेटफॉर्म की ताकत को भांप लिया. साल 2006 में गूगल ने 1.65 अरब डॉलर में YouTube को खरीद लिया. उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी डील थी.
कितनी बड़ी कंपनी है यूट्यूब, कैसे होती है कमाई ?
YouTube की कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कंपनी ने बिना कुछ खर्च किए साल 2025 में 60 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया. उसने कमाई के मामले में Netflix को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने 45 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया. नेटफ्लिक्स जो कंटेंट बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, वहीं यूट्यूब का बिजनेस मॉडल दूसरों के कंटेंट से कमाई करना है. भारत में यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन 16000 करोड़ रुपये का है. सिर्फ भारत में करीब 9.3 लाख लोग कमाई के लिए इसपर निर्भर है. ग्लोबली 700 मिलियन घंटे का पॉडकस्ट YouTube पर टीवी के जरिए कंज्यूम किया जाता है. कंटेंट किएटर्स की बदौलत यूट्यूब की मोटी कमाई होती है. अगर वैल्यूएशन की बात करें तो साल 2025 में ये 550 अरब डॉलर यानी 4,99,21,32,75,00,000 रुपये के करीब पहुंच गई है. आज ये दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है.