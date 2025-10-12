28 साल में निल बट्टे सन्नाटा,31 की उम्र में मचा दिया बवाल, ₹21000 करोड़ का बैंक बैलेंस, भारत के इस छोरे ने अमेरिका में कर दिया कमाल

AI Perplexity Aravind Srinivas: 7 जून 1994 को चेन्नई में अरविंद श्रीनिवासन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ, लेकिन दिमाग में अरविंद इतने स्मार्ट निकले कि घरवालों को भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा दुनियाभर में नाम कमाने वाला है. नाम भी ऐसा कि लड़के ने गूगल क्रॉम को खरीदने का ऑफर दे दिया. सिर्फ तीन साल में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी कि जिसने उन्हें सबसे युवा अरबपति का खिताब दिया लिया. ये किस्सा है एआई कंपनी परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) के मालिक अरविंद श्रीनिवासन की, जिन्होंने सिर्फ 3 साल में 21000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी.

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास

श्रीनिवासन की बचपन से ही साइंस के रूचि रही थी. पढ़ाई में वो अच्छे थे इसलिए पहले ही प्रयास में आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी मद्रास पहुंच गए. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आईआईटी में पढ़ाना शुरू कर दिया. बीटेक और एमटेक की डिग्री करने के हाद साल 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले से कंप्यूटर साइंस में PhD पूरी की. रिप्रेजेंटेशन लर्निंग फॉर परसेप्शन एंड कंट्रोल पर डीप लर्निंग और रोबोटिक्स पर उन्होंने महारथ हासिल कर ली. यहीं से उनका इंटरेस्ट एआई में बढ़ा.

कैसे की Perplexity AI की शुरुआत

अरविंद ने गूगल, डीपमाइंड और Open AI जैसी कंपनियों में काम किया और अनुभव हासिल किया, फिर साल 2022 में AI पावर्ड सर्च इंजन बेस्ड कंपनी Perplexity AI खड़ी कर दी. एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत तेजी से प्रसिद्धि हासिल की. महज सालभर के भीतर उमकी कंपनी ChatGPY, Deepseek, OpenAI के लिए चुनौती बन गया. अमेरिका में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और वहां खलबली मचा दी.

28 साल तक जीरो, 31वें साल में सबसे युवा अरबपति

जहां लोगों को कंपनियां खड़ी करने में सालों लग जाते हैं, अरविंद श्रीनिवास ने सिर्फ 3 साल में करोड़ों की कंपनी बना ली. 28 साल तक वो कुछ नहीं थे, उनका नेटवर्थ जीरो था, लेकिन 31 साल में वो हुरुन लिस्ट में शामिल हो गए. M3M हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार, अरविंद श्रीनिवास की संपत्ति 31वें साल में 21,190 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास ने इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम बना लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.