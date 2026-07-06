Gold Rate: अमेरिका से आई खबरों से लौटे सोने के 'अच्छे दिन' गिरावट की आंधी के बाद तूफानी तेजी, इस हफ्ते कैसा रहेगा गोल्ड-सिल्वर का हाल ?

Gold Price 6 July: फरवरी से लेकर जून के आखिरी दिन तक सस्ता होने वाला सोना अब चढ़ने लगा है. सोने के दाम में तेजी का दौर सोमवार को भी जारी रहा. इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 0.27 डॉलर की तेजी के साथ 4,170.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में ही नहीं, बल्कि घरेलू बाजार में भी सोने की कीमत में तेजी लौटी है. MCX पर गोल्ड 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सर्राफा बाजार में 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम वाला सोना दो दिन के भीतर, 1.46 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. ऐसे में मन में सवाल जरूर आता है कि जो सोना गिरता ही जा रहा था, अचानक उसमें ऐसी तेजी क्यों लौटी?
सोने में आई इस तेजी के पीछे अमेरिका की वो रिपोर्ट है, जिसने फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर नरमी लाने पर मजबूर कर दिया. आने वाले दिनों में सोने की कीमतें भी अमेरिका के इन आंकड़ों पर असर डालेगा.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
अमेरिका के सर्विस PMI, व्यापार के आंकड़ों और साप्ताहिक बेरोजगारी डेटा इस हफ्ते सोने की कीमतों की चाल तय करेगा. इसके अलावा यूरोप, चीन, जापान और जर्मनी के महंगाई के आंकडे सोने-चांदी की कीमतों को इस हफ्ते प्रभावित करेंगे. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की चाल सोने के दाम को प्रभावित करेगी.
अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में नरमी के उम्मीद ने सोने में तेजी ला दी है. अमेरिकी डॉलर और शार्ट कवरिंग की वजह से सोने में रिकवरी देखने को मिल रही है. महंगाई के दबाव में कमी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और फेडरल रिजर्व चीफ केविन वार्श की ओर से अमेरिकी ब्याज दरों के अनुमान ने सोने की कीमतों को बल दिया है. अभी अगले कुछ दिन सोने में ये रिकवरी देखने को मिल सकती है.