अमेरिका के एक फैसले से भारत में चांदी 1.88 लाख रुपये के पार, सोने में लगी आग, 10 ग्राम Gold खरीदने के लिए कितनी ढीली करनी होगी जेब ?

Gold Rate: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है. लगातार तीसरी बार फेडरल ने ब्याज दर घटाए है. अमेरिका में इस फैसले से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा, लेकिन इसके असर ने भारत में सोने-चांदी की कीमतों में आग लगा दी. अमेरिका के एक फैसले के भारत में चांदी की कीमत 1.88 लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई, वहीं सोने का भाव 1.28 लाख रुपये को पार कर गया.

भारत में सोने-चांदी का आज का रेट

सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेज उछाल देखा गया. इससे सोने का दाम 1.28 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.88 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 808 रुपए बढ़कर 1,28,596 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

22 कैरेट से 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

-22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,17,794 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,17,054 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

-18 कैरेट सोने का दाम 95,841 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 96,447 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी 2 लाख के करीब पहुंचा

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. ते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,793 रुपए बढ़कर ऑल टाइम हाई 1,88,281 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,85,488 रुपए प्रति किलो था. हाजिर के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.68 प्रतिशत बढ़कर 1,30,680 रुपए और चांदी के 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 2.43 प्रतिशत बढ़कर 1,93,317 रुपए हो गया है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है.सोना 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,246.75 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 62.59 डॉलर प्रति औंस पर था.

सोने-चांदी की कीमत में तेजी की वजह

जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के हरिश वी ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरों के 25 आधार अंक कम होकर 3.50 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत होने से कीमती धातुओं के लिए तेजी का रास्ता साफ हुआ है. ब्याज दरों के कम होने से सोने और चांदी को होल्ड करने की लागत कम हो जाती है और इससे नया निवेश आकर्षित होता है. इसके अलावा, ब्याज दरों में कटौती के बाद अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से सोने और चांदी की कीमतों को और भी समर्थन मिला है, क्योंकि डॉलर के कमजोर होने से ये धातुएं वैश्विक खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो गई हैं. आईएएनएस