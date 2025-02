'हम पहले भी थे और 100 साल बाद भी रहेंगे'...टेस्ला की भारत में एंट्री पर आनंद महिंद्रा का दो टूक जवाब

Anand Mahindra on Tesla: लंबे इंतजार के बाद अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला (Tesla) के भारत में एंट्री होने जा रही है. एलन मस्क ( Elon Musk) की कंपनी टेस्ला ने इसके लिए भारत में हायरिंग प्रोसेस की शुरुआत भी कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला इसी साल अप्रैल से ही अपनी गाड़ियां बेचना शुरू कर सकती है. टेस्ला इम्पोर्टेड गाड़ियां भारत में बेचने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि कंपनी भारत में 25,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 21 लाख रुपये कीमत वाली सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर सकती है. कंपनी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अपने शोरूम खोल सकती है. टेस्ला के भारत आने के बाद भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है. फिर चाहे टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा. टेस्ला के भारत में एंट्री से इन ऑटोमोबाइल कंपनियों की चुनौतियां बढ़ने वाली है. कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इस कॉम्पिटिशन को लेकर आनंद महिंद्रा ने पूरी तैयारी कर ली है.

क्या है महिंद्रा का प्लान

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने टेस्ला कारों से मिलने वाली चुनौती को लेकर कहा कि कि ये सवाल उनके सालों से पूछे जा रहे हैं. हम पागलों की तरह काम कर रहे हैं ताकि 100 साल बाद भी बने रहे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने आनंद महिंद्रा और टाटा मोटर्स को टैग करते हुए टेस्ला को लेकर आने वाले कॉम्पिटिशन पर सवाल किया, जिसके जवाब में महिंद्रा ने कहा कि ये सवाल 1991 से पूछे जाते रहे हैं.

पहले पूछते थे कि टाटा, मारुति और अन्य कंपनियों का सामना कैसे करेंगे. महिंद्रा ने लिखा कि हम पहले भी थे और अगले 100 साल बाद भी रहेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान एलन मस्क के मुलाकात के बाद भारत में टेस्ला की एंट्री की तैयारियां तेज हो गई है. कंपनी ने 13 पदों पर नियुक्तियां निकाली है.

We have been asked similar questions ever since the opening up of the Indian economy in 1991.