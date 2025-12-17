अनिल अंबानी के शेयर का जोश हाई, क्रैश मार्केट में भी गदर मचा रहे ये स्टॉक्स, दनादन छलांगे मार 21 % उछले

Anil Ambani: अनिल अंबानी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. उनके बेटे जय अनमोल भी ईडी की रडार पर आ गए हैं. कंपनियों की जांच चल रही है तो वहीं उनके शेयर गदर मचा रहे हैं. अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर्स गिरते बाजार में भी अपर सर्किट को छू रहे हैं. जहां आम तौर पर देखा जाता है कि अगर कंपनी के मालिक पर सवाल उठे तो शेयर गिरने लगते हैं, लेकिन यहां अलग स्थिति बनी हुई है. रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. जहां सेसेक्स लगातार गिरकर बंद हो रहा है , वहीं उस गिरते शेयर बाजार में इन दोनों कंपनियों के शेयर छलांग लगा रहे हैं.

रिलायंस पावर और इंफ्रा के शेयरों में तेजी

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर बुधवार को 5 फीसदी की तेजी के साथ 157.50 रुपये पर पहुंच गए. पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में तेजी का ग्राफ बना हुआ है. कंपनी के शेयर लगातार अपर सर्किट पर बने हुए हैं.बीएसई पर ये शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ लगातार बढ़ रहा है. अगर पिछले 5 कारोबारी दिनों का हाल देखें तो इस शेयर में 21 फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है. स्टॉक 129 रुपये से चढ़कर 157.50 रुपये पर पहुंच गए हैं.

रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी

सिर्फ रिलायंस इंफ्रा ही नहीं बल्कि रिलायंस पावर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी जारी है. Reliance Power के शेयर 7 फीसदी की छलांग लगाकर 37.44 रुपये पर पहुंच गए. बीते पांच दिनों में इस शेयर में 11 फीसदी से उछल का उछाल देखने को मिला है. कंपनियों के शेयर में ये तेजी उनके वित्तीय मुनाफे, उनको मिले ऑर्डर की वजह से है, हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये तेजी कब तक जारी रहेगी.

अनिल अंबानी की कंपनियों का लेखा-जोखा

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस पावर ने कर्ज खत्म करने के बाद निवेशकों को भरोसा जीता और ताबड़तोड़ नए ऑर्डर हासिल किए. सरकारी कंपनियों से लेकर भूटान समेत कई देशों से कंपनी को नए आर्डर मिले हैं. रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो सितंबर तिमाही में कंपनी ने 1911 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. 3000 करोड़ का कर्ज खत्म करने के बाद रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने निवेशकों को भरोसा जीता. वापसी करने के बाद अनिल अंबानी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बदली. उन्होंने कर्ज को खत्म करने पर फोकस बढ़ाया है.