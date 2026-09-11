BRICS SUMMIT 2026: धरा रह जाएगा ग्लोबल फैक्टर,ब्रिक्स खोलेगा ट्रेड का नया चैप्टर, भारत ने 3 पॉइंट्स में पश्चिम देशों को दे दिया 'सदमा'

India BRICS Summit 2026: ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन के लिए चीन, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब, ईरान जैसे दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा दिल्ली में हो रहा है. देश की राजधानी इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बनी हुई है. 11 सदस्य देश, 10 पार्टनर देश इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंच रहे हैं. ब्रिक्स समिट में भारत की चीन, रूस, ईरान समेत कई देशों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग होगी. इस हाईलेवल मीटिंग और समिट को लेकर पूरी दिल्ली 11 से 13 सितंबर तक छवनी में तब्दील की गई है. ऐसे में एक प्रश्न जरूर आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर इन सबसे भारत क्या हासिल करेगा ? इस समिट को लेकर भारत की क्या उम्मीदें हैं ? ऐसा क्या होगा इस समिट में , जिसका फायदा सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को मिलने वाला है और क्यों इस समिट को लेकर अमेरिका खफा-खफा दिख रहा है? क्यों राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार ब्रिक्स देशों को डॉलर विरोधी, अमेरिका विरोधी बता रहे हैं ?
ब्रिक्स समिट से भारत की क्या उम्मीदें है, इसका संकेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एस जयशंकर की बयानों से मिल गया है. ‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026’ के उद्घाटन के दौरान पीयूष गोयल ने जो कहा, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे. ब्रिक्स करेंसी जैसी नई मुद्रा के बजाए भारत ने ब्रिक्स देशों को लोकल करेंसी से जोड़ने की बात कही है. ब्रिक्स देशों के बीच अपनी-अपनी करेंसी में व्यापार की वकालत की है. यानी अगर भारत -चीन व्यापार करें, तो लेनदेन रुपये और युआन में हो.
पीयूष गोयल ने ब्रिक्स के सदस्य और पार्टनर देशों के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करने की वकालत की, ताकि व्यापार तेज और पेमेंट सिस्टम आसान हो सके. उन्होंने भारत के UPI का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे इसकी मदद से 11 देशों के बीच पेमेंट आसान और फास्ट हो गया है. उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपने-अपने पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की अपील की.
एक तरफ खाड़ी युद्ध और होर्मुज के चलते पूरी दुनिया तेल और गैस संकट का सामना कर रही है. भारत ने ब्रिक्स के मंच से इसका हल खोज दिया. ब्रिक्स देशों के लिए होर्मुज संकट का इलाज भारत के विदेश मंत्री ने बता दिया. बिजनेस फोरम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों को आपस में एक नया एनर्जी सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जो किसी भी तरह के संकट का सामना करने में सक्षम हो.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, ब्रिक्स देशों ने FY25 में 5.67 ट्रिलियन डॉलर के सामान का निर्यात किया. ये दुनिया के कुल निर्यात का 21.6% है. जबकि ब्रिक्स के समूह देश के बीच आपसी निर्यात 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो उनके कुल निर्यात का केवल 18.8% है. ब्रिक्स देशों का इंपोर्ट इस दौरान 4.58 ट्रिलियन डॉलर रहा. भारत की बात करें, तो वित्त वर्ष 2026 में BRICS देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 226.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह घाटा 74.5 अरब डॉलर था.
ब्रिक्स देशों का ज्वाइंट इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का 41 फीसदी है. बाजार की बात करें, तो दुनिया का हर दूसरा आदमी ब्रिक्स के सदस्य देश का हिस्सा है. ग्लोबल ट्रेड में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 26% की है, जिसे बढ़ाने की वकालत भारत कर रहा है. इंस्ट्रा ब्रिक्स ट्रेड बढ़ाने का मतलब है पश्चिमी और यूरोपीय देशों के बाजार पर निर्भरता का कम होना. ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब वाले देश हैं. ईरान, UAE, सऊदी अरब, रूस जैसे तेल और गैस उत्पादक देश भी है, तो वहीं भारत जैसे बड़े बाजार भी है. ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच अगर व्यापार बढ़ता है, पेमेंट सिस्टम लोकल करेंसी में होता है, तो अमेरिका की इकोनॉमी ढह जाएगी. ब्रिक्स देश डॉलर से दूर होते जाएंगे और इसकी ग्लोबल करेंसी की छवि घटती जाएगी. यानी सीधा अमेरिका की इकोनॉमी पर प्रहार होगा. अगर ब्रिक्स देश आपस में व्यापार बढ़ाते हैं, तो अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी भी नाकाम हो जाएगी. ट्रंप का अभी सबसे बड़ा हथियार ही टैरिफ है, जिसका तोड़ ब्रिक्स के पास है. कुल मिलाकर ट्रंप का ब्रिक्स समिट से घबराना लाजिमी है.