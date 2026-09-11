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BRICS SUMMIT 2026: धरा रह जाएगा ग्लोबल फैक्टर,ब्रिक्स खोलेगा ट्रेड का नया चैप्टर, भारत ने 3 पॉइंट्स में पश्चिम देशों को दे दिया 'सदमा'

India BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट में भारत ने तीन ऐसे अहम मुद्दे उठाए है, जिसे अगर ब्रिक्स से सदस्य मान ले, तो ना केवल पश्चिमी देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, डॉलर के दबदबे को भारी चुनौती मिलेगी.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 11, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:01 PM IST
BRICS SUMMIT 2026: धरा रह जाएगा ग्लोबल फैक्टर,ब्रिक्स खोलेगा ट्रेड का नया चैप्टर, भारत ने 3 पॉइंट्स में पश्चिम देशों को दे दिया 'सदमा'

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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