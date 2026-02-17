चीन के हाथों में चांदी का रिमोट कंट्रोल तो अब रूस के इशारों पर नाच रहा सोना हुआ चारों खाने चित...भाव ₹40000 लुढ़का, चांदी ₹1.45 लाख सस्ती

Advertisement
Gold Rate Fall Reason: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. 17 फरवरी की बात करें तो चांदी अब तक अपने ऑल टाइम हाई से 1.45 लाख रुपये सस्ती होकर ₹2.34 लाख पर आ गई है. बीते 4 दिनों में चांदी की कीमत में ₹32000 की गिरावट आई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 17, 2026, 05:17 PM IST
Gold Rate Crash: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. 17 फरवरी की बात करें तो चांदी (Silver Rate) अब तक अपने ऑल टाइम हाई से 1.45 लाख रुपये सस्ती होकर ₹2.34 लाख पर आ गई है. बीते 4 दिनों में चांदी की कीमत में ₹32000 की गिरावट आई है. सोने की कीमत (Gold Rate)  देखें तो 4 दिन में सोना ₹6000 सस्ता होकर ₹1.51 लाख रुपये पर आ चुका है.  हर किसी के मन में सवाल है कि सोने-चांदी की कीमत अचानक क्यों गिरने लगी है ? अगर गिर रही है तो कब तक गिरेगी ? सोना-चांदी के रेट में कितनी  गिरावट आएगी ?  

सोने-चांदी का आज का रेट क्या है

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट देखें तो आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.  

24 कैरेट वाले सोने की कीमत ₹151195 प्रति 10 ग्राम.  
22 कैरेट वाले सोने की कीमत ₹138495 प्रति 10 ग्राम.  
18 कैरेट वाले सोने की कीमत ₹113396 प्रति 10 ग्राम.  
चांदी की कीमत आज ₹2.34 प्रति किलोग्राम पर है.  

सोने-चांदी की कीमत में अचानक ये गिरावट क्यों आई है ? 

सोने-चांदी की कीमतों पर जियो पॉलिटिकल टेंशन , ग्लोबल मार्केट, दुनियाभर में चल रही राजनीतिक उठापटक का असर पड़ता है. मौजूदा वक्त में रूस और चीन की वजह से सोने की कीमतों में ये गिरावट देखने को मिल रही है. दरअसल चीन में न्यू ईयर की वजह से मार्केट बंद है. लूनर न्यू ईयर के चलते शंघाई गोल्ड एक्सचेंज (SGE) और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज (SHFE) 16 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे. चीनी बाजार बंद रहने की वजह से ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी वैक्यूम की स्थिति बन गई है, यानी खरीदने-बेचने वाले कम हो गए हैं.जिससे कीमतों में भारी तेजी या भारी गिरावट आ सकती है. सोने-चांदी के साथ फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है.  चांदी पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल उपभोक्ता है.बाजार बंद रहने की स्थिति में इंडस्ट्रियल डिमांड और ट्रेडिंग दोनों पर असर पड़ता है. इससे ग्लोबल मार्केट में कीमतों पर दबाव बन जाता है. Gold Price: अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील से महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

 

रूस के यूटर्न से क्रैश हुआ सोना  

सिर्फ चीन ही नहीं रूस और अमेरिका के बीच डॉलर डील की वजह से सोने की कीमतों पर असर पड़ा है. रूस ने फिर से डॉलर में ट्रेड करने के लिए हामी भर दी गै. साल 2022 के बाद ये ये पहली बार है, जब रूस ने फिर से डॉलर में ट्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है. रूस के इ्स फैसले से ब्रिक्स देशों के डी डॉलराइजेशन को बड़ा झटका लगा है. वहीं इससे डॉलर को मजबूती मिली है. जब भी डॉलर मजबूत होता है सोने की कीमते क्रैश हो जाती है. रूस और अमेरिका के बीच इसी सीक्रेट डील के बाद से सोना लगातार कमजोर हो रहा है.  

कहां तक गिरेगी सोने की कीमत   

अगर रूस डॉलर में ट्रेड की डील के लिए तैयार हो जाता है तो सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आ सकती है. सोना 1 लाख रुपये तक सस्ता हो सकता है. हालांकि ये गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी. लॉग टर्म में सोना हमेशा से अच्छा निवेश समझा जाता है. चीन जैसे देश सोने को अपने हिसाब से नचा रहे हैं. सोना हमेशा से सोने-चांदी का ‘मुख्य चालक’ (Main Driver) रहा है.  ANZ रिसर्च की माने तो चीन का बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो चुका है. रियल एस्टेट की खस्ताहालत किसी से छिपी नहीं है, वहीं बैंकों में जमा दर महज 1% के करीब है. ऐसे में निवेशकों की पसंद सोने की ओर बनी रहती है. यानी आने वाले दिनों में सोने की कीमत में तेजी लौटने की पूरी संभावना है.  

 

 

