चीन की चमक में सब खोया, नेपाल की तरह ये देश भी हुए बर्बाद, भारत के पड़ोस में जहां भी हुआ तख्तापलट वहां 'ड्रैगन' मिला
चीन की चमक में सब खोया, नेपाल की तरह ये देश भी हुए बर्बाद, भारत के पड़ोस में जहां भी हुआ तख्तापलट वहां 'ड्रैगन' मिला

Nepal Gen Z Protest: भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो अपनी प्रकृतिक खूबसूरती, सस्ते सामानों और पहाड़ों के लिए मशहूर रहा है, वो जल रहा है. सोशल मीडिया पर बैन से सड़कों पर उतने नेपाली Gen Z ने तख्तापलट कर दिया. भीड़तंत्र को जो भयावह रूप दिखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 10, 2025, 02:00 PM IST
चीन की चमक में सब खोया, नेपाल की तरह ये देश भी हुए बर्बाद, भारत के पड़ोस में जहां भी हुआ तख्तापलट वहां 'ड्रैगन' मिला

Nepal Protest Real Reason: भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो अपनी प्रकृतिक खूबसूरती, सस्ते सामानों और पहाड़ों के लिए मशहूर रहा है, वो जल रहा है. सोशल मीडिया पर बैन से सड़कों पर उतने नेपाली Gen Z ने तख्तापलट कर दिया. भीड़तंत्र को जो भयावह रूप दिखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. भारत के साथ नेपाल के रोटी-बेटी वाला संबंध है, लेकिन गोरखा लैंड में भड़की हिंसा ने यहां भी चिंता बढ़ा दी है.  

नेपाल हिंसा का भारत पर क्या असर ? 

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा. पड़ोसी देश भारत भी परेशान होगा, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है.भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में नेपाल ने भारत को करीब 225 अरब रुपये का सामान बेचा, जबकि भारत से 1,071 अरब रुपये का सामान मंगवाया. अब वहां राजनीतिक अस्थिरिता के बीच व्यापार आसान नहीं है. नेपाल में  बेकाबू भीड़ के तांडव से मचे ने बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्तापलट की याद दिला दी.  सोने का रथ, 700 हीरे जड़े ताज...नेपाल का वो बदकिस्मत महल, जहां प्रिंस के कत्‍लेआम की कहानी आज तक गले नहीं उतरी

नेपाल की तरह श्रीलंका, बांग्लादेश में भीड़तंत्र का तख्तापलट 

 9 जुलाई 2022 श्रीलंका में लाखों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तांडव किया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में लूट मचा दी. सड़कों पर भूचाल ला दिया. भीड़ के प्रदर्शन ने श्रीलंका में तख्तापलट पलट कर दिया. गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद छोड़कर भागना पड़ा.  बांग्लादेश में बीते साल जो हुआ अभी उसकी याद ताजा ही है. 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में छात्र-नेतृत्व में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक होता चला गया. प्रदर्शनकारी पीएम हाउस गणभवन में घुस गए.  प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास में जो तांडव किया, मीडिया में आई वो तस्वीरें आज भी झगझोर देती है. हालात इतने बिगड़े की शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा. अब ठीक वैसे ही हालात नेपाल में बन गए हैं.  ऐसा ही कुछ भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी देखने को मिला. अफगानिस्तान में तालिबानियों का विरोध दिखा.  15 अगस्त 2021 को तख्तापलट करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा हासिल कर लिया.  3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल का इकलौता अरबपति, ₹16700 करोड़ का मालिक, भारत की गली-गली में बिकता है इसका माल,आपने भी चखा होगा!

 

सड़कों पर उतर रहा हुजूम कर देता है तख्तापलट  

बीते 4 सालों में भारत के चार पड़ोसी देशों में भीड़ के द्वारा तख्तापलट की घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये है कि ये भीड़ सड़कों पर उतरती क्यों है ? इसका एक शब्द में जवाब जानने की कोशिश करें तो वो है अर्थव्यवस्था. भारत के जिन पड़ोसी देशों में भीड़ ने तख्तापलट किया है, वो देश गरीबी, बदहाली, गिरती इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. हालिया घटना नेपाल की ही बात करें तो सोशल मीडिया पर बैन से युवाओं का विद्रोह बढा, लेकिन इसके मूल में नेपाल की खस्ताहाल इकोनॉमी, गरीबी, विदेश से मिले लोन का इस्‍तेमाल भी सड़क-स्‍कूल बनाने की बजाय नेताओं और उनके रिश्‍तेदारों की जेब में जाना है. सिर्फ नेपाल की बात करें तो वहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1381 डॉलर है तो वहां बेरोजगारी दर 10.71 फीसदी है.  

बंग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका...चीन हर जहां कॉमन फैक्टर 

नेपाल गरीब देश है और भारी विदेशी कर्ज में डूबा है. नेपाली कर्ज प्रबंधन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, FY2024-25 के अंत तक नेपाल पर 2.67 लाख करोड़ नेपाली रुपये का कर्ज हो जाएगा. ये कर्ज नेपाल की कुल जीडीपी के  45% से ज्यादा है. IMF के अनुमान के मुताबिक साल 2029 तक नेपाल का कुल कर्ज 34.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.  नेपाल पर कर्ज का बैलेंसशीट देखें तो  विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है. चीन का कर्ज सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए भी सबसे विवादित रहा है. अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2016 में चीन ने पोखरा एयरपोर्ट के लिए 216 मिलियन डॉलर, त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए भी 70.8 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया. कुल मिलाकर नेपाल ने चीन से करीब 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा है ले रखा है. चीन का कर्ज नेपाल के लिए गले ही फांस बन रहा है. नेपाल के पीएम केपी ओली की चीन के लिए व्यापार वहां की जनता को पसंद नहीं आ रहा.  जियोपॉलिटिकल ए्सपोर्ट  पवनीत सिंह ने भी एएनआई के साथ बात करते हुए इसका जिक्र किया था कि कैसे चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर छोटे देशों पर अपना साम्राज्य कायम करने की कोशिश करता है.  

चीन के कर्ज से दिवालिया हो गया श्रीलंका 

चीन ने आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति किसी से छिपी नहीं है.  चीनी कर्ज के जंजाल में फंसकर कई देश बर्बाद हो चुके हैं. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को 48.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज बांट रखा है, ताकि वो जब चाहे उन देशों पर अपना कंट्रोल हासिल कर सके. श्रीलंका की बात करें तो उसपर चीन का 8.54 अरब डॉलर का कर्ज है, जो उसके लिए जंजाल साबित हुआ. वहीं बंग्लादेश भी चीनी कर्ज के मायाजाल में फंसकर बर्बाद हो गया. चीन ने बांग्लादेश को 9 अरब का कर्ज बांटा. चीनी कर्ज ने इस देशों में महंगाई चरम पर पहुंचा दी.  

सरकारी खजाना खाली, दम तोड़ती अर्थव्यवस्था

नेपाल हो , श्रीलंका हो या बांग्लादेश, इन देशों की खस्ताहाल इकोनॉमी, खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार , चरम पर महंगाई, रोजगार के घटते आंकड़ों ने युवाओं को विद्रोह पर मजबूर कर दिया. 2024 में नेपाल की GDP 42.91 अरब डॉलर रही.  जबकि कर्ज से दिवालिया हुए श्रीलंका की जीडीपी साल 2024 में  लगभग 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा.  455 बिलियन डॉलर जीडीपी वाले बांग्लादेश में युवाओंल का आक्रोश भी बेरोगजारी को लेकर भी उबला.  कुल मिलाकर कहे तो सड़कों पर उतरी जनता देश की बेहाल अर्थव्यवस्था से नाखुश है.  वो ऐसी सरकार चाहती है जो महंगाई से लेकर रोजगार के लिए काम करे.  

