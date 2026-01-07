भारत के लेबर सिस्टम से कितना अलग है US का सोशल सिक्योरिटी चेंज? जान लीजिए पूरी डिटेल

Advertisement
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:41 PM IST
Social Security changes in 2026 : 2025 में देश भर में लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ था. नए श्रम कानून (Labour laws) 21 नवंबर से लागू हो गए थे. सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया था.  सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया था. बता दें, सरकार ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों में सुधार किया था.

अब हाल ही में अमेरिका में भी जो लोग रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं. उनके लिए 2026 की शुरुआत में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पेमेंट टेबल में बड़े बदलाव होने वाले हैं. ये बदलाव न सिर्फ रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग (COLA) में 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाते हैं. बल्कि उन कर्मचारियों के लिए नई फाइनेंशियल लिमिट भी तय करते हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में सबसे अधिक कमाई की है. आइये जानते हैं ये बदलाव भारत लेबर सिस्टम में हुए बदलाव से कितने अलग हैं. 

अमेरिका में​ सोशल सिक्योरिटी पेमेंट 2026 में होने वाले बेनिफिट 

2026 में रिटायरमेंट पर किसी व्यक्ति को मिलने वाला अधिकतम फायदा पूरी तरह से उस उम्र पर निर्भर करता है जब वे अपना पेमेंट क्लेम करना शुरू करते हैं.

70 साल की उम्र में रिटायरमेंट: सबसे अधिक पेमेंट $5,181 प्रति महीना है. 

पूरी रिटायरमेंट की उम्र (66 या 67): जो लोग 2026 में पूरी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच रहे हैं. उनके लिए अधिकतम फायदा $4,152 है.

जल्दी रिटायरमेंट (62 साल की उम्र): जो लोग न्यूनतम उम्र में रिटायर होने का फैसला करते हैं, उनका अधिकतम फायदा $2,569 तक सीमित होगा.

अधिक फायदा पाने के लिए जरूरी शर्तें

हर कर्मचारी इन रकम के लिए योग्य नहीं है. अधिकतम पेमेंट पाने के लिए सोशल सिक्योरिटी काम करने के दौरान कड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी है.

कम से कम 35 साल काम किया हो: सोशल सिक्योरिटी आपके 35 साल सबसे ज्यादा कमाई वाले सालों के आधार पर आपके फायदे तय करती है. अगर आपने कम समय के लिए काम किया है, तो 'शून्य' कमाई वाले सालों को औसत के तौर पर गिना जाता है. इन 35 सालों के दौरान आपने कम से कम उतनी अधिकतम रकम कमाई होनी चाहिए जिस पर सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगता है. 2026 में ये इनकम की सीमा $184,500 तय की गई है.

70 साल की उम्र तक रिटायरमेंट टालें: जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है $5,181 का अधिकतम फायदा पाने का एकमात्र तरीका 70 साल की उम्र तक रिटायरमेंट से बचना है ताकि देरी से रिटायरमेंट क्रेडिट जमा हो सकें.

भारत के श्रम नियमों को सरल बनाने का क्या है उद्देश्य?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य श्रम नियमों को सरल बनाना, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाना और भारत के श्रम फ्रेम वर्क को आधुनिक बनाना है. ताकि ये वर्तमान आर्थिक और रोजगार संबंधी वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके. इन कोड्स से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने और उद्योग के लिए अनुपालन बोझ को कम करने की उम्मीद है. 

क्या-क्या हुआ था बदलाव?

सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे. पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ESIC और बीमा के हकदार होंगे. न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। मजदूरी का समय पर भुगतान सभी संस्थानों में जरूरी होगा. महिलाओं को सभी सेक्टरों में और रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी. ESIC कवरेज अब पूरे देश में है. कंप्लायंस बोझ कम करने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न लागू किया गया. 

  • FTEs और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समान लाभ और ग्रैच्युटी

  • गिग वर्कर्स के लिए 1–2% टर्नओवर सोशल सिक्योरिटी में योगदान

  • MSME, मीडिया, IT, खदान और डॉक वर्कर्स के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और समय पर पेमेंट

