अमेरिकी जनता को ही बैकफायर कर रही है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, इन चीजों की हद से ज्यादा चुका रहे कीमत

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया था, ताकि इन मुल्कों पर अपना दबदबा बनाया जा सके, लेकिन ये अमेरिकी नागरिकों को ही परेशान कर रहा है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:22 AM IST
How US tariff backfire Americans: ट्रंप ने भले ही कई देशों पर हैवी टैरिफ लगा दिया है, लेकिन अब यही कदम उनके अपने देश के लोगों को भारी पड़ रहा है. एबीसी न्यूज/वाशिंगटन पोस्ट/इप्सोस के एक नए सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर अमेरिकियों का मानना ​​है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ उनकी जिंदगी को और महंगा बना रहे हैं और उनके फैमिली बजट पर असर डाल रहे हैं.

ज्यादा खर्च कर रहे हैं अमेरिकी
सर्वे में पाया गया कि लोगों को दुकानों और घरों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तकरीबन 10 में से 7 अमेरिकियों ने कहा कि वो पिछले साल की तुलना में इस साल किराने के सामान पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं. तकरीबन 10 में से 6 ने कहा कि वो यूटिलिटीज के लिए ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं. एबीसी न्यूज के मुताबिक, लगभग 10 में से 4 लोगों ने कहा कि वे हेल्थकेयर, हाउसिंग और फ्यूल पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं.

बिल में इजाफा
हाई टैरिफ का असर पूरे अमेरिका में महसूस किया जा रहा है. ज्यादातर डेमोक्रेट (89 %), निर्दलीय (73 %) और रिपब्लिकन (52 %) ने कहा कि इस साल उनके किराने के बिल में बढ़ोतरी हुई है. एबीसी के मुताबिक, तकरीबन हर कैटेगरी में महिलाओं की तरफ से पुरुषों की तुलना में ज्यादा खर्च करने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी
राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत सहित कई विदेशी देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं. उनकी टैरिफ पॉलिसी, जो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जा रहा है, इसको 65 % अमेरिकियों ने अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ी है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है.

भारत पर भी टैरिफ का असर
ये ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर 50 % टैरिफ लगाया है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. अमेरिकी टैरिफ उपायों का भारत पर भी असर पड़ा है. वाशिंगटन ने अगस्त में भारतीय सामानों पर 25 % सेकेंडरी शुल्क सहित 50 % टैरिफ लगाए थे, जब नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था.

भारत पर कैसा असर?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, अमेरिका को निर्यात, मई और सितंबर 2025 के बीच 37.5 % की तीव्र गिरावट के साथ 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया. यह गिरावट वर्षों में सबसे तीव्र अल्पकालिक निर्यात गिरावटों में से एक है.

जीटीआरआई स्टडी में पाया गया कि टैरिफ, जो अप्रैल में 10 % से शुरू होकर अगस्त के आखिर तक 50 % तक पहुंच गया, इसने कई सेक्टर्स को भारी नुकसान पहुंचाया. भारत के कुल निर्यात में तकरीबन एक-तिहाई हिस्सा, टैरिफ-फ्री प्रोडक्ट का निर्यात मई के 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर से 47 % घटकर सितंबर में 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया.

इन चीजों के निर्यात घटे
दवा निर्यात में 15.7 % की गिरावट आई, जबकि इंडस्ट्रियल मेटल्स और ऑटो पार्ट्स, जिन पर यूनिफॉर्म ग्लोबल टैरिफ लागू थे, इनमें कुल मिलाकर 16.7 % की गिरावट आई. एल्युमीनियम निर्यात में 37 %, तांबे में 25 %, ऑटो पार्ट्स में 12 % और आयरन और स्टील में 8 % की गिरावट आई.

कपड़ा, जेम्स एवं ज्वैलरी, कमिकल्स, कृषि-खाद्य पदार्थ और मशीनरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो भारत के अमेरिकी निर्यात का 60 % हिस्सा हैं, इसमें 33 % की गिरावट आई, जो मई के 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर से सितंबर में 3.2 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया. 

(इनपुट-एएनआई)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

tariffUS tariffDonald Trump

