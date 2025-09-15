SIP: हर महीने इतना पैसा… Gen Z ऐसे बन सकते हैं 10 साल में करोड़पति!

SIP for Gen Z : आज की Gen Z जेनरेशन पैसा कमाने में भी स्मार्ट है और खर्च करने में भी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है. क्या 10 साल में करोड़पति बनना संभव है? अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 साल बाद आपके अकाउंट में ₹1 करोड़ का फंड हो, तो इसके लिए आपको हर मही कितने की SIP करनी होगी. आजकल हर कोई अपने भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है. अगर आपका टारगेट है कि 10 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड बने, तो सबसे बड़ा सवाल है. हर महीने कितना निवेश करना होगा? हालांकि, अगर प्लानिंग के साथ निवेश किया जाए तो ये मुमकिन है. आप सही प्लानिंग के जरिए निवेश करके मात्र 10 साल में ही करोड़पति बन सकते हैं.

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका बन गया है क्योंकि ये हर महीने थोड़ी सी राशि के निवेश से धन अर्जित करने का अवसर देता है. इस रणनीति को और भी प्रभावी बनाने के लिए कई निवेशक अब अधिकतम रिटर्न के लिए 'स्टेप-अप SIP' जैसी तकनीकों को अपना सकते हैं.

यह भी पढ़ें : ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके

Add Zee News as a Preferred Source

10 साल में करोड़पति कैसे बनें?

अवधि: 10 वर्ष

मासिक SIP: ₹43,500

अनुमानित रिटर्न: 12%

निवेशित राशि: ₹52,20,000

अनुमानित रिटर्न: ₹48,86,749

कुल वैल्यू: ₹1,01,06,749

हालांकि, हर महीने 43,500 रुपये की SIP राशि कई लोग नहीं कर सकते हैं. ऐसे में व्यक्ति 'स्टेप-अप SIP' का ऑप्शन भी चुन सकता है.

अवधि: 10 वर्ष

मासिक SIP: ₹30,000

वार्षिक स्टेप-अप: प्रत्येक वर्ष निवेश का 10%

अनुमानित रिटर्न: 12%

निवेशित राशि: ₹57,37,472

अनुमानित रिटर्न: ₹43,85,505

कुल वैल्यू : ₹1,01,22,978

इन बातों का रखें ध्यान