सिगरेट पर सरकारी फरमान से LIC में त्राहिमाम, ₹11500 करोड़ खाक,आम लोगों को ₹70000 करोड़ का फटका,ध्रूमपान का बीमा कंपनी से क्या कनेक्शन ?

 Tax on Cigarettes :सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया. एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएंगी. स्मोकिंग करने वाले को सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है. टैक्स बढ़ने से सिगरेट पीने वाले लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका एलआईसी को लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 03, 2026, 12:31 PM IST
LIC Loss: सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया. एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएंगी. स्मोकिंग करने वाले को सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है. टैक्स बढ़ने से सिगरेट पीने वाले लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका एलआईसी को लगा है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को सरकार के इस फैसले से करीब 11000 करोड़ रुपये का भारी भरकम नुकसान हुआ है.  

सिगरेट पर सरकारी फरमान ने डूबा LIC  

सरकार की ओर से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले के बाद ITC के शेयरों को बड़ा झटका लगा. कंपनी के स्टॉक्स 14 फीसदी तक गिर गए.निवेशक आईटीसी के शेयर बेचकर निकलने लगे. ये गिरावट सिर्फ आईटीसी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि  सरकारी बीमा कंपनि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को बड़ा झटका लगा. सरकार के फैसले के बाद बीते दो कारोबारी दिनों में एलआईसी को 11500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. आईटीसी के शेयर गिरने से एलआईसी को ये नुकसान हुआ है. वहीं  इस बिकवाली के चलते आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 70000 करोड़ कम हो गया है. यानी आम निवेशकों को इस फैसले का तगड़ा नुकसान हुआ है.  ‘कश’ लगाना अब अमीरों के बस की बात! सिगरेट पर बढ़ा एक्साइज ड्यूटी टैक्स, 40% GST पहले से...1 फरवरी से कितना बढ़ेगा रेट ?

सिगरेट पर सरकार के फैसले का एलआईसी से क्या संबंध 

दरअसल एलआईसी ने आईटीसी कंपनी के शेयरों में भारी भरकम निवेश किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम उसका सबसे बड़ा शेयरधारक है. LIC के पास ITC में 15.86% की बड़ी हिस्सेदारी है. 31 दिसंबर तक एलआईसी की हिस्सेदारी की वैल्यू  80028 करोड़ रुपये थी, जो दो गिर में गिरकर 68560 करोड़ रुपये पर आ गई. एलआईसी के अलावा दूसरी बीमा कंपनी GIC को 1254 करोड़ रुपए और न्यू इंडिया एश्योरेंस को लगभग 1018 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.  

किस फैसले से क्रैश हुए आईटीसी के शेयर 

सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर 40 फीसदी जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है.  सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के सरकारी फैसले के चलते ITC के मुनाफे के मार्जिन पर सीधा असर पड़ने वाला है. उसी आशंका के चलते निवेशक शेयर बेचकर निकलने लगे हैं. राजस्व और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सिगरेट व्यवसाय से आता है, इसलिए टैक्स बढ़ने से कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ेगा. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

