सुबह से लेकर रात सोने तक GST रिफॉर्म से आपको फायदा ही फायदा, देश की इकोनॉमी और मेड इन इंडिया को मिलेगा कितना बूस्ट , हिसाब-किताब समझिए

GST Reform: 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएगी. जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों की ओर से कीमतों में कटौती का ऐलान हो रहा है. कल मदर डेयरी ने दूध समेत अपने तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी. इस बदलाव का फायदा आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक के तमाम प्रोडक्ट्स पर साभ मिलेगा. सरकार के तमाम मंत्री से लेकर अधिकारी जीएसटी रिफॉर्म के फायदे गिना रहे हैं.

जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल



भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी. टैक्‍स कम होने से जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा. 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएगी. नवरात्रि तथा दीपावली के मौके पर यह तोहफा न केवल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा.

कैसे जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट

दरअसल जीएसटी कम होने से टैक्स घटेगा. टैक्स घटने से जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी. जब लोग अधिक खरीदारी करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. छोटे और मझोले उद्योगों को भी इस सुधार से मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से पहले अलग-अलग राज्यों की टैक्स नीतियों ने व्यापार को उलझन में डाल रखा था, लेकिन आज पूरे देश में एकीकृत टैक्स व्यवस्था लागू है. मोदी सरकार की यही दूरदृष्टि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हर वर्ग को राहत देने का काम कर रही है.

जीएसटी में बदलाव के फायदे

सांसद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार टैक्स संरचना में आमूलचूल परिवर्तन किया है, वह केवल नीतिगत सुधार नहीं बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और जनता की समृद्धि का आधार बनेगा. आजादी के बाद से टैक्स सुधार की बातें कई बार हुईं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे सरल और व्यावहारिक रूप देते हुए आमजन को सीधे लाभ पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि पहले टैक्स के चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत थे, जिन्हें घटाकर अब केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत रखे गए हैं. इस बड़े बदलाव से टैक्स प्रणाली बेहद सरल होगी और व्यापारियों व उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा. दूध ₹2,घी ₹30 तो मक्खन ₹20 सस्ता...मदर डेयरी ने घटा दिए इन चीजों के दाम, GST कटौती का तोहफा

50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का फायदा

उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, दवाइयां, मेडिकल ऑक्सीजन, चश्मे और खेल उपकरण अब पांच प्रतिशत टैक्स श्रेणी में आ गए हैं. वहीं ऑटोमोबाइल, फ्रिज और एसी जैसे सामानों पर टैक्स घटने से उपभोक्ताओं को 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का सीधा लाभ होगा. किसानों के लिए भी यह सुधार बड़ी राहत लेकर आए हैं क्योंकि ट्रैक्टर, टायर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कृषि उपकरण अब पांच प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को प्रत्यक्ष फायदा होगा. आईएएनएस