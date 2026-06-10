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मोदी युग में इनकम टैक्स की नई तस्वीर, जानिए 12 साल में क्या-क्या बदला?

न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत से लेकर फेसलेस असेसमेंट, बढ़ी हुई टैक्स छूट और डिजिटल टैक्स प्रशासन तक...वर्ष 2014 के बाद भारत की आयकर व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों में कौन-कौन से इनकम टैक्स बदलाव हुए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:37 PM IST
मोदी युग में इनकम टैक्स की नई तस्वीर, जानिए 12 साल में क्या-क्या बदला?
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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