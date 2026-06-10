मोदी युग में इनकम टैक्स की नई तस्वीर, जानिए 12 साल में क्या-क्या बदला?

Modi Government Tax Changes : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने आयकर प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं. इनका असर वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, निवेशकों और कारोबारियों पर पड़ा है.
न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत से लेकर फेसलेस असेसमेंट, बढ़ी हुई टैक्स छूट और डिजिटल टैक्स प्रशासन तक...वर्ष 2014 के बाद भारत की आयकर व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों में कौन-कौन से इनकम टैक्स बदलाव हुए हैं.
मोदी सरकार के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत थी, इसके तहत कम टैक्स दरों की पेशकश की गई. लेकिन अधिकांश छूट और कटौतियों का लाभ छोड़ना पड़ा है. टैक्सपेयर को ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया. बाद के वर्षों में सरकार ने टैक्स रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर न्यू रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया है.
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एक और बड़ा बदलाव आयकर अधिनियम, 1961 की जगह नए आयकर अधिनियम, 2025 का लागू होना रहा है. यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ. इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, कानूनी जटिलताओं को कम करना और अनुपालन को आसान बनाना है. दशकों के संशोधनों के बाद जटिल हो चुके प्रावधानों को नए कानून में सुव्यवस्थित किया गया है. इसे पिछले छह दशकों में प्रत्यक्ष कर कानूनों का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है.
सरकार ने समय-समय पर इनकम-टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट को बढ़ाया है. बजट 2019 में 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को पूर्ण टैक्स रिबेट का लाभ मिला. वहीं, बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया. इससे मध्यम वर्गीय टैक्सपेयर को बड़ी राहत मिली.
टैक्सपेयर और आयकर अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करने के लिए सरकार ने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील प्रणाली लागू की. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को कम करना और कर प्रशासन को तकनीक आधारित बनाना था.
आयकर विभाग ने प्री-फिल्ड रिटर्न फॉर्म की सुविधा शुरू की. इससे आयकर रिटर्न (ITR) भरना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया. वेतन, ब्याज आय, डिविडेंड आय और टीडीएस जैसी जानकारियां अब कई मामलों में खुद भरकर दिखाई देती हैं. इससे गलतियों की संभावना कम हो गई है.
सरकार ने अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) की व्यवस्था शुरू की. इसके जरिए टैक्सपेयर रिटर्न दाखिल करने के बाद हुई गलतियों को सुधार सकते हैं या छूटी हुई आय की जानकारी दे सकते हैं. इससे बिना जांच नोटिस का इंतजार किए कर अनुपालन में सुधार का अवसर मिलता है. ITR-U संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति के चार वर्षों तक दाखिल किया जा सकता है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-U दाखिल करने की अंतिम अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2030 तक रहेगी.
साल 2018 में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से लागू किया गया. इसे समय के साथ बढ़ाया गया. वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है. यह राशि कर गणना से पहले खुद ही वेतन आय से घटा दी जाती है और इसके लिए किसी खर्च के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती.
टैक्स चोरी पर रोक लगाने और कंप्लायंस बढ़ाने के लिए सरकार ने उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन की रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत किया. बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्धारित लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य किया गया.
पिछले वर्षों में सरकार ने ई-कॉमर्स, विदेशी धन प्रेषण और बड़े व्यावसायिक भुगतानों जैसे विभिन्न लेनदेन पर नए टीडीएस और टीसीएस प्रावधान लागू किए. इनका उद्देश्य कर दायरे को बढ़ाना और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाना था.
आयकर विभाग ने तकनीक और ऑटोमेशन का व्यापक उपयोग कर रिटर्न प्रोसेसिंग और टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया. अब कई करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड प्राप्त हो जाता है, जो पहले की तुलना में काफी तेज है.
मोदी सरकार के दौरान नोटिस, असेसमेंट, रिफंड और करदाता सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक विस्तार किया गया. एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) जैसे डिजिटल टूल्स शुरू किए गए. इनसे टैक्सपेयर को अपने वित्तीय लेनदेन की पूरी डिटेल एक ही स्थान पर उपलब्ध होने लगी.