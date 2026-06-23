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8 साल बाद बाजार में वापसी...भारत के लिए खुला सस्ते तेल का नया रास्ता! घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

Iran Crude Oil: ईरानी तेल से हटे अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत के लिए सस्ते तेल का एक और नया रास्ता खुल गया है. बाजार में ईरानी तेल के आने के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और दाम कम होंगे. भारत को इससे कितना फायदा होगा, समझते हैं...

Written ByBavita Jha
Published: Jun 23, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:51 PM IST
8 साल बाद बाजार में वापसी...भारत के लिए खुला सस्ते तेल का नया रास्ता! घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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