Iran Oil: स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बाद खाड़ी युद्ध फिलहाल शातं हो गया है. इस पूरे समझौते के दौरान अमेरिका बैकफुट पर नजर आया, जबकि तेहरान अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहा है. चाहे वो तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट हो या फिर होर्मुज स्ट्रेट पर मनमर्जी का अधिकार या फिर 12 अरब डॉलर की फ्रिज्ड रकम की वापसी. ईरान ने अमेरिका के साथ पीस टॉक में अपनी बातें अपनी शर्तों पर मनवा ली हैं. अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर 60 दिनों तक के लिए छूट दे दी है. जिसके बाद अब बाजार में ईरानी तेल की बाढ़ आएगी, लेकिन क्या इससे तेल के भाव गिरेंगे ? क्या तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती करेगी ? इससे भारत को क्या फायदा होगा?
अमेरिका ने ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन, उसकी डिलीवरी और बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को अगले 60 दिनों के लिए हटा लिया है. 8 साल बाद ईरान को अपना तेल खुले बाजार में बेचने की छूट मिली है. साल 2018 में अमेरिका ने ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगाया था. इस छूट के बाद अब ग्लोबल ऑयल मार्केट में ईरानी तेल की पहुंच बढ़ जाएगी. भारत, चीन जैसे देश बिना किसी रोक के ईरान से तेल खरीद सकेंगे. यानी तेल के बाजार में ईरानी तेल की उपलब्धता हो जाएगी.
ईरान के पास लगभग 208 से 209 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार है. वैश्विक तेल भंडार में ईरानी तेल की हिस्सेदारी करीब 11.8% से 12% की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है. ईरानी तेल रासायनिक संरचना के चलते रिफाइनरियों के बीच इसकी अत्यधिक मांग है. सिर्फ कैमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं बल्कि इसका आयात भी आसान है. ईरान के तेल के आयात, व्यापारिक छूट और कम खर्चीले शिपिंग के चलते ईरानी तेल बाकियों के लिए चुनौती बन सकता है. चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है.
ग्लोबल मार्केट में ईरानी तेल की बिक्री बेधड़क हो सकेगी. ईरानी तेल के बाजार में आने से कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी. आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में गिरावट आएगी, जैसा कि आज देखने को भी मिला है. बीते दो दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत में 5 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 78 डॉलर से नीचे आ गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट यानी WTI क्रूड की कीमत 2.7 फीसदी गिरकर 73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है. तेल की ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि ईरानी तेल के निर्यात में मिली छूट से वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है.
ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और प्रकृतिक तेल भंडार है. अमेरिका की ओर से इस पर लगे प्रतिबंधों में अस्थाई छूट से ग्लोबल मार्केट में एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा. भारतीय रिफाइनरियां ईरानी तेल की रिफाइनिंग के लिए उपयुक्त हैं. ईरान से तेल खरीदना आसान और सस्ता है. तेल खरीद की लागत कम है, शिपिंग कॉस्ट कम है और आयात में लगने वाला समय भी कम है. भारत के लिए ये सारे फैक्टर्स राहत देने वाले हैं. भारत अपने कुल तेल आयात का 60 फीसदी खाड़ी देशों से लेता रहा है, जिसकी बड़ी खेप होर्मुज के रास्ते से भारत के तट तक पहुंचती है. साल 2018 से पहले भारत के कुल तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी 11.5 फीसदी तक की थी. ईरान के लाइट और हैवी ग्रेड वाला कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए माकूल है. सबसे बड़ी बात कि ये तेल भारत को अनुकूल कीमत और आसान पेमेंट शर्तों पर मिलता था. अब जबकि फिर से ईरानी तेल के निर्यात पर प्रतिबंध खत्म हो गया है, भारत के लिए तेल की उपलब्धता आसान हो जाएगी.
Kapler डेटा के मुताबिक मौजूदा वक्त में करीब 68 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल फ्लोटिंग स्टोरेज और ट्रांजिट कार्गों में मौजूद है और समुद्र में घूम रहे हैं.Vortexa फर्म के डेटा के मुताबिक जिसमें से 80 फीसदी तेल पहले से मौजूद सौदों से नहीं बंधा है. प्रतिबंध में ढील मिलने से भारतीय रिफाइनरियां इस तेल को हासिल कर सकती है. तेल की सप्लाई बढ़ने और कच्चे तेल के दाम में कमी आने से पेट्रोल-डीजल के दाम गिरने की संभावना बढ़ सकती है. इतना ही नहीं भारतीय रिफाइनरियों के पास ईरान के साथ मोलभाव करने का मौका है. चूंकि ईरानी तेल से हटा प्रतिबंध अस्थाई है, जबकि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जैसे देशों ने अब भी प्रतिबंध लगा रखा है. ऐसे में ईरान से तेल आयात में इंश्योरेंस, फाइनेंशिंग, शिपिंग जैसे कई मुद्दे अब भी फंसे हुए हैं. कई बंदरगाह अभी भी ईरानी जहाजों को पनाह देने से हिचक रहे हैं, जो "डार्क फ्लीट" से जुड़े हैं. ऐसे में भारत इन ईरानी तेल जहाजों के लिए सबसे नजदीकी पड़ाव है. भारतीय रिफाइनरियां ईरानी तेल के आयात पर मोलजोल का रुख अपनाकर सस्ता तेल खरीद सकती है.